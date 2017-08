Ile Maurice: Loto - Bientôt plusieurs tirages par semaine ?

Lottotech est tenue de reverser un pourcentage de ses ventes nettes au gouvernement. Différents fonds en bénéficient, dont le Consolidated Fund, le National Solidarity Fund, entre autres, qui ont perçu plus Rs 420 millions l'année dernière. Selon un spécialiste, avec deux tirages par semaine, ces fonds augmenteront nettement. L'exercice devrait aussi rassurer les actionnaires de Lottotech, qui, depuis 2015, ne savent plus à quel saint se vouer. Selon les statistiques de la Bourse, le cours de l'action de la société, une filiale du groupe Gamma, a chuté à moins de Rs 4, contre un pic de Rs 14 lors de son introduction en juin 2014.

Cette mesure budgétaire a été appliquée le 30 juin 2015. Et cela a modifié le business model de Lottotech et influé négativement sur ses revenus. Dès 2015, elle a fait chuter de 76 % les profits après impôts, à Rs 40 millions. Le chiffre d'affaires a aussi connu une baisse, de 40 % dégringolant à Rs 1,67 milliard au 31 décembre 2015.

BDO, dont les services ont été retenus par la GRA pour cette affaire, actuellement appelée devant la cour d'arbitrage, a déjà soumis son rapport. Et se basant sur les résultats de l'audit, sa principale recommandation à Lottotech est d'organiser plusieurs tirages par semaine. Un avis pris en considération par la GRA qui souhaite trouver une issue favorable au contentieux qui dure depuis plus de deux ans.

