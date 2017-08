Ile Maurice: Bhai Ahmad - Le barbier de ces VIP

Sur la route des Pamplemousses, le salon de Bhai Ahmad est le seul bâtiment en bois toujours fonctionnel. Il est aussi l'un des plus connus, malgré le fait que le salon n'ait pas de nom. «Dan sa salon-la, tou antikité. Meb, klian, mwa... », raconte-il en riant. Si ses meubles pouvaient parler, ils raconteraient qu'ils ont vu passer les frères Boolell, Anil Gayan, des lauréats, des commissaires de police et autres personnalités de ce pays.

«Pa enn salon sa, li kouma enn klib trwaziem az. Népli fer diférans ant klian ek fami aster», souligne le coiffeur. D'ailleurs, un des clients du jour, Mehmood, vient de Sodnac. Ce monsieur a 75 ans et, bien qu'il n'habite plus à Plaine-Verte, fait toujours le déplacement pour venir se faire coiffer ici.

