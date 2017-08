Maroc: Augmentation des prix des actifs immobiliers au deuxième trimestre

L'indice des prix des actifs immobiliers (IPAI) a affiché une hausse de 6,2% au deuxième trimestre 2017 par rapport à la même période un an auparavant, ont annoncé Bank Al-Maghrib (BAM) et l'Agence nationale de la conservation foncière, du cadastre et de la cartographie (ANCFCC).

Cette progression est le résultat des appréciations des prix du résidentiel de 7%, du foncier de 5% et des biens à usage professionnel de 6,9%, expliquent BAM et ANCFCC dans une note sur l'IPAI au titre du 2è trimestre 2017. Et d'ajouter que le volume global des transactions a diminué de 1,3%, avec des baisses de 0,3% pour le résidentiel, de 8,1% pour le foncier et une hausse de 6,4% pour les actifs à usage professionnel, rapporte la MAP.

Le résidentiel a connu notamment des hausses pour les appartements, les villas et les maisons de 9%, 1,2% et 0,2%, respectivement, tandis que les actifs à usage professionnel ont enregistré une amélioration de 44,9% pour les bureaux et de 1,7% pour les locaux commerciaux, relève-t-on. Par ville, les prix ont quasi-stagné au niveau de Casablanca, résultat d'une progression de 1,6% pour les appartements et des baisses de 2,3% pour les terrains et de 3,5% pour les locaux commerciaux, fait savoir la note.

A Rabat, les prix ont diminué de 4,2%, traduisant des reculs de 4,8% pour les appartements et de 8,2% pour les locaux commerciaux, note la même source, ajoutant que les prix des terrains se sont toutefois renchéris de 1,6%. Au niveau de Marrakech, l'IPAI n'a pas connu de variation d'un trimestre à l'autre, la baisse de 0,8% des prix des appartements ayant été contrebalancée par les progressions de 0,5% de ceux des terrains et de 1,7% de ceux des locaux commerciaux.

A Tanger, les prix ont enregistré un repli de 1,9% traduisant ceux de 2,3% des prix des appartements, de 0,4% de ceux des terrains et de 12,1% de ceux des locaux commerciaux.

Ainsi, l'indice des prix des actifs immobiliers (IPAI) s'est déprécié de 1,3% par rapport au 1er trimestre 2017, reflétant les baisses des prix du résidentiel de 1,2%, du foncier de 0,8% et des biens à usage professionnel de 4,7%.

Pour ce qui est des transactions, la légère hausse de 0,8% recouvre l'augmentation des ventes du résidentiel de 4% et les baisses de celles des terrains et des locaux à usage professionnel de 5,7% et 10,9% respectivement.