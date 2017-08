Cameroun - Le CL2P et l'héritage du Vieux-Nègre

La dernière diatribe insensible de M. Owona Nguini contre la minorité anglophone du Cameroun interpelle, notamment quand il semble préconiser une violence sanglante pour régler les griefs légitimes soulevés par la société civile anglophone, puis la perpétuation du contrôle social et des règles de gouvernance autocratique pour gérer les effets perturbateurs générés par les changements politiques attendus au Cameroun.

Cette position dystopique du régime de Paul Biya soulève une question cruciale sur la manière de sensibiliser l'opinion publique et de structurer le débat public après l'interminable règne de l'inamovible président camerounais, mais aussi les mécanismes démocratiques et auto-correctifs qu'il faudra pour gérer les effets induits par ces changements auxquels nous aspirons tous.

Fait désormais quasiment immuable, qu'il approuve ou non, le président Paul Biya est un homme du passé. Et l'une des manières d'analyser son héritage consiste à passer en revue méthodiquement les règles, les méthodes, les positionnements permettant de mieux le décrypter. On pourrait aussi le faire en comparant le travail intellectuel et organique du CL2P aux dernières actions et prises de paroles des principaux intellectuels du régime de Yaoundé. Ceci est important parce que Joël Didier Engo, le président du CL2P et M. Owona Nguini partagent à peu près le même âge et le même background social (ont notamment été des proches voisins à Yaoundé).

Mais comment leurs différentes trajectoires nous informent sur la fracture intergénérationnelle camerounaise et les problèmes conjoints liés au personnel politique, à la dérive autocratique du régime trentenaire de Paul Biya; également sur les positionnements vis-à-vis de celui-ci? En effet la représentation et l'emprise du pouvoir patriarcal, la versalité politique, le travail intellectuel et les positions éthiques, la vision sociétale, et l'action collective inclusive ou exclusive ...en disent un peu aussi sur chacun d'entre-nous durant ces 35 années. Les réponses à ces questions sont cruciales pour appréhender la ou les manières d'informer objectivement sur nos présuppositions non examinées et notre prédisposition idéologique.

Dans un moment déterminant de sa vie, Engo, contre la sagesse voulue conventionnelle du système, a pris des positions éthiques solides contre le régime du despotisme légal de Yaoundé, face notamment aux sirènes de la politique tribale et à la forte pression qui voudrait de faire allégeance à la ligne tribale dans un pays où la gouvernance tribale est un jeu brutal à somme nulle où le gagnant rafle la mise.

Cette attitude de principe l'a certainement aliéné de ses proches et des personnes qu'il aimait le plus, et qui s'attendaient vraisemblablement à une attitude de soumission tribale en échange d'une hypothétique clémence du prince pour son père incarcéré arbitrairement pendant 14 années pour ce qui fut perçue comme une déloyauté.

À l'instar d'autres régimes autocratiques, celui de Yaoundé a développé une stratégie juridique despotique qui fonctionne à merveille, avec une suppression immédiate des droits civils des adversaires politiques (de l'intérieur) ou perçus comme tels, au nom de la lutte démagogique contre la corruption. La position de principe d'Engo a été vue comme extrêmement irrévérencieuse. Car malgré son côté affable, qu'il a cultivé depuis le séminaire, le vieux nègre n'a jamais fait preuve de clémence face à ses adversaires politiques désignés.

Pourtant après une lutte sans merci contre le régime de Yaoundé pour obtenir la libération au forceps de son père, Joël Didier Engo n'en avait étonnamment pas fini avec la dictature de Paul Biya. En effet, dans un pays structuré autour de la gouvernance tribale, de nombreux tribalistes ne pouvaient pas croire qu'il était son propre homme et pouvait agir sur la base de convictions solidement ancrées. Il lui ont fait endurer toutes sortes de vilenies dans sa détermination d'en venir à bout avec le despotisme légal au Cameroun. Engo a néanmoins continué à être un défenseur acharné de l'égalité des droits pour tous, de la restauration d'un état de droit, de la promotion d'une alternance démocratique à travers le CL2P qu'il préside. Il est devenu emblématique du fort désaveu public des pratiques politiques népotiques, clientélistes, kleptocratiques, et autocratiques dans lesquelles il a grandi comme Mathias Owona Nguini.

M. Owona Nguini de son côté a abandonné tout semblant d'intégrité académique lorsqu'il a décerné un doctorat honorifique à la Première Dame du Cameroun. Il a encore tout récemment proféré des menaces de mort contre la minorité anglophone, et semble même prôner le recours à la violence à tout va comme unique réponse aux griefs légitimes et politiques soulévés par la minorité Anglophone. Pris comme tel M. Owona Nguini paraît avoir pris le parti d'un régime autocratique calcifié, ossifié, et sclérosé après 35 années; exposant par là même toute la problématique entre les privilèges et les limites des privilèges dans des régimes autocratiques où la violence reste la seule option envisageable pour les préserver.

La violence dans le cas d'espèce est évidemment l'expression d'une faiblesse profonde, davantage que celle d'une réelle force; parce qu'elle n'a aucun autre objet au-delà de l'égoïsme personnel et de l'accumulation primitive des richesses.

À l'image de ces deux trajectoires intra-générationnelles, la question cruciale qui est aujourd'hui posée au Cameroun ou aux Camerounais consiste à trouver comment gérer le lourd héritage du vieux nègre, avec les effets perturbateurs induits par le nécessaire changement. Plus d'autocratie n'est à l'évidence pas la façon de relever les défis de demain. Vu sous cet angle le CL2P se trouve indiscutablement du bon côté de l'histoire, en préconisant une société ouverte, où la responsabilité démocratique avec ou grâce aux mécanismes intégrés d'auto- contrôle permettra de mieux articuler les changements voulus dans un pluralisme assumé.