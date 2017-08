Burkina Faso: Mahamadi Kouanda - « Thomas Sankara ne voulait pas que Salifou Diallo fût le chef de cabinet de Blaise Compaoré »

Car perdre un fils à son âge, 82 ans, est une dure épreuve. Je demande à Allah le Tout-Puissant de protéger cette vieille-là, ses enfants, ses petits-fils et belles-filles et tout le beau monde que le défunt a laissé derrière lui.

Après sa disparition donc, je souhaite que Salifou Diallo puisse avoir des obsèques dignes de son rang et que sa mort soit un plus pour le Burkina et non le contraire.

Salifou Diallo en qualité de Directeur de cabinet, Gabriel Tamini, Directeur de la presse avec rang de conseiller, Issa Kiendrébéogo, conseiller spécial, Alidou Ouédraogo, conseiller juridique et moi-même Mahamadi Kouanda, chargé des relations publiques, etc.

A travers Blaise Compaoré, Salifou Diallo et moi avons commencé à nous côtoyer de 1986 jusqu'aux événements du 15 octobre 1987 (NDLR. Il fait allusion au coup d'Etat qui a emporté Thomas Sankara et 12 de ses compagnons). Après cette date, nous nous sommes retrouvés à la présidence.

Si c'était avant janvier 2014, j'allais dire le camarade Diallo, car il fut un compagnon pendant 28 ans. Je présente mes sincères condoléances à la famille du défunt, à son épouse, ses enfants et sa mère, à sa famille politique, le MPP, et surtout à la famille Naaba Kango à Ouahigouya.

Au lendemain du décès du président de l'Assemblée nationale et président du Mouvement du peuple pour le progrès (MPP), Salifou Diallo, hommes politiques, acteurs de la société civile et syndicalistes saluent la mémoire d'un combattant, d'un homme de conviction, bref, d'un grand homme politique.

