Cameroun: 43 000 pagnes contrefaits saisis par le Mincommerce

C'est le résultat d'une opération coup de poing opérée par la Brigade de contrôles et de répression des fraudes avec l'appui de la société Cicam au marché central de Douala.

Pour une première sortie, l'opération coup de poing décidée depuis le 07 juin dernier par le ministère du Commerce, dans le cadre de l'assainissement de l'espace marchand camerounais, a fait une belle prise. Pas moins qu'un stock de 43 000 pagnes a été pris dans les mailles de la Brigade de contrôles et de répression des fraudes, le bras armé du ministère du Commerce, notamment 2 000 pagnes en saisie réelle, lesquels ont été présentés hier 21 août 2017, au public et à la presse au cours d'une brève cérémonie présidée par le ministre du Commerce, Luc Magloire Mbarga Atangana, et 41 000 autres sont en saisie conservatoire, selon les explications du chef de la Brigade de contrôles et de répression des fraudes au ministère du Commerce, Martin Charles Abessolo Monofong.

Les pagnes ainsi saisis avec l'appui de la Cotonnière industrielle du Cameroun (Cicam) font l'objet, soit de contrebande, de contrefaçon, avec une utilisation abusive du droit de propriété Cicam et d'autres partenaires de cette structure, soit ils sont de mauvaise qualité. Et, comme l'a précisé Luc Magloire Mbarga Atangana, ces pagnes saisis sont voués à la destruction, de peur qu'ils ne se retrouvent sur le marché.

Pour le représentant du directeur général de Cicam, cette opération de saisis des pagnes contrefaits est la bienvenue, dans la mesure où ce phénomène de contrefaçon menace fortement le tissu industriel local. En effet, selon le représentant de Cicam, cette entreprise nationale ne contrôle plus que 5% de parts de marché dans la filière textile au Cameroun. Le reste étant des produits en provenance de l'Asie, notamment de la Chine, du Nigéria et de l'Afrique de l'Ouest, en général et entrant au Cameroun par la contrebande.

A travers cette saisie des pagnes contrefaits, Luc Magloire Mbarga Atangana dit envoyer un message à tous ceux qui s'adonnent à cette pratique, qui en ont fait leur sport favoris, le gouvernement, à travers le ministère du Commerce, se dit déterminé à combattre ce phénomène. Mais le Mincommerce avoue ne pas occulter la responsabilité des opérateurs économiques dans cette pratique. C'est d'ailleurs à eux qu'incombe la responsabilité de dénoncer les actes de contrefaçon. Quant à la Cicam, Luc Magloire Mbarga Atangana invite à revoir les approches marketing pour promouvoir la qualité de leurs produits.