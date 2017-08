Maroc: Dans un mur de Séoul, une "boîte" pour abandonner son bébé

Le plan d'action 2017-2021 du ministère de la Culture et de la Communication se veut un mécanisme pour… Plus »

Mais Cho Tae-Seung, un collègue du pasteur Lee, craint que toute cette règlementation n'incite encore plus les mères à se débarrasser illégalement et dangereusement des enfants.

La "boîte" opère dans un vide juridique. Les autorités ne peuvent l'approuver, mais elles ne la condamnent pas non plus car, comme le reconnaît Kim Hye-Ji, une responsable du ministère des Affaires sociales, la boîte permet objectivement de sauver des bébés.

Mais paradoxalement, des changements législatifs destinés à renforcer les droits de ces enfants ont eu pour corollaire une hausse des abandons et placements en orphelinat, et un recul du nombre d'adoptions.

Et durant un temps, il a aussi été l'un des principaux viviers pour les étrangers cherchant à adopter. Pauvreté, faible règlementation, pays où on jalouse les lignées familiales "pures" et où l'on cultive l'idée d'une homogénéité ethnique: les enfants non désirés étaient légion.

Sur les vidéos de surveillance, on voit la mère grimper l'escalier d'un pas hésitant. Elle ouvre une trappe dans un mur dont la décoration colorée rappelle une crèche. Elle y dépose son bébé et s'en va.

