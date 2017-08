Mauritanie: Le Président de la République se réunit avec les responsables, cadres et acteurs politiques d'El Mina

Le Président de la République, Monsieur Mohamed Ould Abdel Aziz, a tenu mardi, au terme de la visite de certains centres d'intérêt d'El Mina, une réunion avec les responsables, cadres, acteurs politiques et des citoyens simples de cette moughataa, en présence des ministres de l'intérieur et de la décentralisation, des pêches et de l'économie maritime, de l'éducation nationale et de l'emploi, de la formation professionnelle et des technologies de l'information et de la communication ainsi que du wali de Nouakchott Sud.

Le Président de la République a, tout d'abord, donné la parole aux participants pour exposer les principaux problèmes dont souffre la moughataa, les solutions qu'ils suggèrent et les moyens qu'ils estiment nécessaire de redynamiser les institutions de l'Etat au niveau de Nouakchott-Sud, afin de mieux servir le citoyens et de réaliser leurs ses atteintes.

Il a exhorté les intervenants à s'exprimer librement, en toute franchise et sans complaisance, d'être sincères, honnêtes et objectifs dans le traitement des problèmes qu'ils comptent soulever.

Certains intervenants ont soulevé des problèmes se rapportant aux secteurs de la santé, de l'éducation, de l'agriculture, de l'habitat et de l'urbanisme.

Ils ont, en particulier, plaidé pour la mise sur pied d'une permanence dans les centres de santé d'El Mina pour accueillir et traiter les malades, en dehors de l'horaire officiel, tout comme ils ont émis le vœu pour l'élargissement de la couverture électrique dans la moughataa et celles de l'eau de l'assainissement.

Parmi les doléances des participants figurent également l'ouverture de nouvelles écoles fondamentales et secondaires pour mettre fin au phénomène de la promiscuité des élèves dans les établissements scolaires de la moughataa.

Le Président de la République a donné les instructions aux autorités compétentes afin qu'elles fassent davantage de sacrifices dans la desserte des citoyens et de leur rapprocher les services publics, tout en veillant sur la qualité et la rapidité dans le traitement des problèmes soulevés.