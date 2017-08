Mali: Commande Publique 2016 - 1627 marchés contractés pour plus de 696 milliards FCFA

Lors de la session de renforcement des capacités des élus et agents des Collectivités territoriales ainsi que des opérateurs économiques relevant du Conseil national du patronat du Mali, le Dr Allassane Ba, président de l'Autorité de régulation des marchés publics et des délégations de service public (Armds), a révélé qu'en 2016, 1627 marchés ont été contractés pour plus de 696 milliards FCFA .

Pour la circonstance, Dr Allassane Ba a renouvelé aux représentants des collectivités territoriales et du secteur privé le soutien constant de l'Armds à renforcer leurs capacités. Il a saisi l'occasion pour leur exprimer toute sa satisfaction pour les excellents résultats atteints en 2016 en termes de statistiques. Ce qui constitue, selon lui, le fruit de l'effort de l'ensemble des acteurs de la commande publique du pays.

«En 2016, 1627 marchés ont été passés par les autorités contractantes pour un montant total de 696 095 265 670 FCFA soit plus du double du volume des marchés passés en 2010 qui s'élevait à 313 984 283 869 FCFA», indique le président de l'Armds.

Il ajoute : «Conscient de l'importance des marchés publics dans le développement d'un pays et plus particulièrement le nôtre où elle affiche depuis 2013, une augmentation de plus en plus croissante du nombre et du volume des marchés passés, la formation de l'ensemble des acteurs de la commande publique devient une priorité de la plus haute importance pour l'Armds».