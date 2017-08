Angola: Elections / 2017 - La police prête à sécuriser les élections

Ondjiva — Le délégué de l'Intérieur et commandant provincial de la Police nationale à Cunene, le commissaire Tito Munana, a assuré mardi à Ondjiva, que les forces policières étaient prêtes à sécuriser le processus électoral du 23 août dans les six municipalités de la région.

Se confiant à l'Angop, le commissaire a indiqué qu'actuellement, il était en cours le processus placement des forces, dont celles de la police nationale, des Service de Migration et Etrangers, Service d'incendies et pénitentiaires, dans le sens de coopérer dans le maintien de l'ordre et la tranquillité publique dans les 603 bureaux de vote existants.

Tito Munana a dit qu'en ce moment, la corporation disposait de véhicules et de moyens aériens qui distribuent les forces jusqu'aux zones reculées, avec la couverture des municipalités de Curoca, Cuvelai et Cahama. Actuellement, les forces sont dépêchées dans les municipalités de Cuanhama, Ombandja et Namacunde.

Il a indiquéqu'en raison de la dimension de l'événement, les agents ont bénéficié de plusieurs cycles de formation théorique et tactique, afin de garantir le bon fonctionnement des bureaux de vote.

Il a demandé à l'effectif d'exceller dans l'esprit de mission, d'agir avec équité, impartialité dans la différence, de maintenir l'ordre public, la tranquillité et l'harmonie afin que le citoyen puisse aller librement dans les bureaux de vote et revenir calmement.