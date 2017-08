Angola: Elections / 2017 - Les Angolais vont aux urnes mercredi

Pour les élections du mercredi, six forces politiques concourent: MPLA, UNITA, CASA-CE, PRS, FNLA et APN. I Sont en concurrence pour le poste de Président de la République João Lourenço (MPLA), Isaías Samakuva (UNITA), Abel Chivukuvuku (CASA-CE), Benedito Daniel (PRS), Lucas Ngonda (FNLA) et Quintino Moreira (APN).

Aux élections générales de 2012, 6.124.669 voix ont été comptées, dont 212.023 étaient blancs et 156.642 nulles, et le MPLA a obtenu 4.135.503 voix (71,84 pour cent) ), Élisant 175 députés.

Benguela est la troisième province avec le plus grand nombre d'électeurs, avec 840.428 (9 pour cent), et Huambo le quatrième, avec 763.936 électeurs (8,2 pour cent).

La capitale du pays est la principale place électorale, avec plus de six millions d'habitants, suivie par la province de Huíla, avec 897mille 465 électeurs (9,6 pour cent).

