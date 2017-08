Angola: Télécommunications - Angola Câbles au Forum Africain sur le Peering

Luanda — Angola Câbles participe au Forum Africain sur le Peering et l'Interconnexion, l'un des plus grands événements de télécommunications sur le continent africain, qui se tient à Abidjan, en Côte d'Ivoire, entre 22 et 24 août.

Un communiqué de presse parvenu à l'Angop mardi indique que l'événement met en évidence le rôle d'Angonix (un point d'échange neutre et un agrégateur de données Internet, situé à Luanda, qui interconnecte les réseaux globaux, les opérateurs de réseau et les fournisseurs de contenus) et du réseau IP d'Angola Câbles en raison de leur pertinence dans la carte africaine des télécommunications.

Lors de la réunion, les accords d'appairage seront également renforcés, visant l'interconnexion de nouveaux réseaux, par des membres intéressés.