Mauritanie: Le Président de la République visite le collège N.4 d'El Mina

Le Président de la République, Monsieur Mohamed Ould Abdel Aziz, a visité mardi matin le collège N.4 d'El Mina, wilaya de Nouakchott Sud.

A l'entrée de l'établissement, créé en 2008, le Chef de l'Etat a été accueilli par les ministres de l'intérieur et de la décentralisation, des pêches et de l'économie maritime, de l'éducation nationale et de l'emploi, de la formation professionnelle et des technologies de l'information et de la communication ainsi que par le wali de Nouakchott Sud et le staff d'encadrement de l'institution.

Sur place, le Président de la République s'est rendu dans les 14 salles que compte l'établissement dans lesquelles apprennent 1060 élèves dont 576 filles, tandis que le corps professoral est composé 23 éléments.

Il a été, par la suite, édifié sur les efforts entrepris pour rehausser le niveau des élèves et encourager l'enseignement des disciplines scientifiques en vue d'intégrer facilement les spécialités qui répondent aux besoins du marché de l'emploi.

A son arrivée, le Chef de l'Etat a été l'objet d'un accueil populaire, chaleureux et enthousiaste de la part des habitants de la zone, qui ont tenu à témoigner leur grande satisfaction pour les réalisations accomplies depuis 2009.

Traversant la foule des populations, le Président de la République a remercié les habitants de la zone pour cet accueil, qui témoigne de leur attachement et de leur prise de conscience de la portée et des visées des politiques suivies par le pays ces dernières années.