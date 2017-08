Cameroun: «Vacances sans SIDA» - Le Cerac monte au créneau

Les vice-championnes d'Afrique ont battu la Tunisie hier par 64 à 49 et rencontreront le Mali ce jour. Plus »

Aujourd'hui, il s'agit de faire votre dépistage volontaire du VIH, et de prendre la résolution d'adopter un comportement responsable. Dans ce nouveau chapitre, les jeunes filles doivent résolument prendre les devants », a-t-elle expliqué. En mi-journée, plus de 500 jeunes avaient déjà été dépistés, sur un millier ciblé.

Au passage, la démonstration de l'usage dudit instrument aura été le moment chaud et captivant pour toute cette jeunesse. C'était bien avant que Josée Finesse Bindzi Mbarga, pair éducateur, n'explique l'intérêt de cette campagne, tout en invitant spécialement les filles à ne pas se livrer au premier venu. Les pièges d'Internet et les comportements à risques liés à la fréquentation des réseaux sociaux ont été également mis en exergue par le commissaire Ntang Emile, expert en cybercriminalité à la Délégation générale à la Sûreté nationale (Dgsn). Des moments du reste ponctués d'intermèdes musicaux, assurés successivement par les artistes Petit Malo, Alima, Louise Nsèkè, Ténor, Dynastie le Tigre.

Aux premiers rangs, des centaines d'étudiants et étudiantes issus des universités de Yaoundé I à Ngoa Ekelle et Yaoundé II-Soa. Mais aussi des élèves du Centre multifonctionnel de promotion des jeunes au quartier Madagascar. Au menu : des causeries éducatives, des tests de dépistage gratuit du virus du Sida, des expositions et des prestations d'artistes. Après le mot de bienvenue du maire de Yaoundé V, Yvette Claudine Ngono Ayissi, premier arrêt phare : l'intervention de Ghislain Ndongo, expert en changement des comportements de l'Acms. « La jeunesse est la plus affectée par le VIH/Sida, en particulier les filles. D'où la mise sur le marché d'un préservatif féminin, de manière à permettre aux filles de prendre leur vie sexuelle en main», a assuré l'expert.

