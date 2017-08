Cameroun: Yaoundé - Une centaine de boutiques en fumée

Les causes de l'incendie qui a consumé une partie du Marché central, hier, au petit matin ne sont pas encore déterminées.

Il était difficile hier aux environs de 10h de circuler au Marché central de Yaoundé. Précisément de la pharmacie du Marché à l'immeuble Sifo. Le lieu était envahi de commerçants qui se livraient aux commentaires. Le drame n'est pas visible en empruntant la route principale qui mène à la poste centrale. Une fois l'entrée de l'immeuble qui abrite le magasin Nyangono franchi, on peut apercevoir des amas de cendres et des restes de tôles, d'emballages de téléphone, des morceaux de bois, planches et casiers, entre autres. Les dégâts se poursuivent jusqu'au grand immeuble voisin qui abrite lui aussi plusieurs magasins. De la fumée et quelques flammes s'échappaient encore des décombres hier matin. Des petites explosions aussi.

Laissant les propriétaires dans la désolation. « Je ne sais pas comment je vais m'y prendre pour préparer la rentrée scolaire de mes cinq enfants. J'étais propriétaire d'un débit de boisson, j'ai gonflé mes stocks pour avoir plus de revenus. J'ai tout perdu car j'ai l'habitude de laisser l'argent de la recette dans le bar. », assure Désirée Matzo, sinistrée, en sanglots. Selon les nombreux témoins rencontrés sur les lieux du sinistre, le feu se serait déclenché aux environs de 2h du matin. « Je suis vigile de l'immeuble Sifo. Je faisais ma ronde habituelle. C'est l'odeur de caoutchouc brûlé qui a attiré mon attention.

M'étant rassuré qu'il s'agissait d'un incendie, j'ai alerté les chargeurs de véhicules mais nous n'avons malheureusement pas pu maîtriser les flammes », raconte Raphaël Nemje, témoin. Dans le même sens, le chef de bataillon adjoint du 10e groupement des sapeurs pompiers, Kadrey Abdiel, explique qu'il s'agit « d'un incendie violent qui a nécessité le déploiement d'une cinquantaine de sapeurs pompiers. Il est circonscrit à trois grands espaces réservés à la vente de matériaux divers.

Les causes de l'incendie restent inconnues mais nous avons détecté la présence d'installations anarchiques d'électricité, ce qui a favorisé la propagation des flammes » révèle-t-il. Hier, seulement 88 propriétaires de magasins ont déclaré avoir perdu de l'argent et des matériels. Mais les pompiers dénombrent plus de cent boutiques.