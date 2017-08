Ile Maurice: Patrimoine national - Le moulin de Belle-Rive fait «pal» figure

«Sé propriéter-la ki tir féyaz lor twa sa moulin-la. Si li pa fer sa, bé lontan li ti pou kouver ar lalyann», explique une dame qui habite non loin de là. «Si enn zour bizin retap li, nou va fer li nou-mem. Kisannla ou kwrar pou rod met kass dan enn vié zafer apar nou ?», poursuit-elle. Pour cette habitante, il faut vivre à Petit-Paquet pour comprendre l'importance du moulin et son histoire. «Bann lézot pa pou konpran sa.» Le moulin fait partie de l'histoire de leur village et de leur identité.

Les pals du monument ne sont plus là. À la place, une partie de la mécanique rouillée est visible. Le haut du moulin est gagné par la végétation aussi. Seule une plaque, installée en 1951, lorsque le moulin a été décrété patrimoine national, semble faire de la résistance à l'usure du temps et témoigner de l'importance de cette bâtisse.

