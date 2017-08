Les trois militaires tués par un « engin explosif improvisé », à Touronata à 70 km de Djibo, le 17 août dernier, ont été inhumés le mardi 22 août 2017 au Cimetière municipal de Gounghin à Ouagadougou.

Les jours se succèdent et se ressemblent pour les forces de défense et de sécurité au Cimetière municipal de Gounghin.

Après l'inhumation le 21 août du gendarme Yassia Sawadogo qui a succombé à ses blessures lors de l'attaque du restaurant Aziz Istambul, les soldats de 1re classe, Franck Kiendrébéogo, Nadège Bilgo et Sylvain Koussoubé du détachement militaire de Djibo tombés, le 17 août 2017 lorsque leur véhicule a sauté sur une mine à Touronata, ont été portés en terre hier 22 août 2017, au Cimetière municipal de Gounghin.

Avant d'être conduits à leurs dernières demeures, un hommage leur a été rendu devant parents, amis et frères d'armes sous une forte émotion.

Ainsi, la médaille militaire a été décernée à chacun d'entre eux à titre posthume. On retient des trois disparus, selon l'oraison de leur chef de corps, le commandant Ahmed Rouamba, des hommes engagés qui se sont battus pour la défense de la patrie.

Né le 6 décembre 1992 à Ouagadougou et incorporé dans les Forces armées nationales (FAN) le 1er décembre 2012, Franck Kiendrébéogo était affecté à l'Armée de terre avant d'être muté à la première région militaire d'où il rejoint le 10e Régiment de commandement d'appui et de soutien (RCAS) le 13 août 2013 à Kaya.

Discipliné, assidu à la tâche, cultivant la solidarité, le jeune soldat qui totalise 4 ans et 8 mois de service était un célibataire sans enfant. Nadège Bilgo et Sylvain Koussoubé n'ont pas eux non plus eu la chance d'avoir une progéniture. Morte à la fleur de l'âge, on apprend de feue Bilgo, un soldat discipliné, travailleur.

Elle se distinguait particulièrement par « son sang et un calme absolu » devant les épreuves. Son frère d'arme Sylvain Koussoubé, incorporé en décembre 2013 dans les FAN et affecté au 10e RCAS comme elle, avait «un sens élevé de l'humour» pour détendre l'atmosphère dans les situations complexes. Il était un soldat «discipliné et dévoué» qui donnait satisfaction à sa hiérarchie.

Pas question de céder un centimètre du territoire

Le représentant des parents des victimes, le Boussoum wayal Naaba a salué les autorités politiques, administratives et la hiérarchie militaire. Il a dit s'en remettre à Dieu et a souhaité que les âmes de «leurs enfants» reposent en paix.

Le chef d'état-major général des armées, le général de brigade, Oumarou Sadou, après avoir présenté ses condoléances aux forces armées et aux familles des disparus, a indiqué que ces jeunes soldats ne sont pas morts pour rien.

Il a souhaité que le sang de tous les combattants versé pour la défense du pays puisse galvaniser les autres soldats à ne pas baisser les bras quelles que soient la nature et l'origine de la menace. «Nous les chefs avons le devoir de faire en sorte que leur volonté de combattre puisse inspirer tous nos militaires.

Cette mort traduit notre capacité de résilience», a affirmé le général Sadou. Il a également eu un message de fermeté à l'égard des terroristes. «Nous sommes des militaires et nous sommes prêts à tout.

Nous sommes prêts à défendre la patrie même au péril de notre vie. Pour céder un centimètre de notre territoire, il faudra nous tuer tous». Pour le ministre de la Sécurité, Simon Compaoré, les jeunes sont tombés les armes à la main pour la défense de la patrie.

Il a souhaité que la flamme qui brillait dans leurs cœurs puisse continuer à illuminer les soldats en vie. Quant aux blessés de cet attentat, il a dit espérer qu'ils recouvrent au plus vite la santé pour rejoindre le camp des combattants sur le front.