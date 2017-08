Cameroun: Dédouanement des bien - Stratégie contre les engorgements

Le Conseil national des chargeurs sensibilise les administrations publiques depuis hier à Yaoundé, sur le respect des délais de passage portuaire.

Plus de quatre ans que certains conteneurs sont en souffrance au port de Douala. C'est extrêmement long, quand on sait que le délai réglementaire est de 11 jours. Et à en croire le Conseil national des chargeurs du Cameroun (CNCC), ce sont les marchandises des administrations publiques qui traînent le plus au port.

« A l'analyse des statistiques, il apparaît clairement que plusieurs conteneurs en stationnement prolongé appartiennent à divers ministères. Il s'agit d'une situation chaotique qui en rajoute à l'encombrement des ports et réduit leur compétitivité », regrette Auguste Mbappe Penda, directeur général du CNCC.

Pour inverser la tendance, le CNCC tient depuis hier à Yaoundé, siège des administrations publiques en question, un séminaire de renforcement de capacités sur le thème des « Procédures et formalités de dédouanement des marchandises à l'import et à l'export dans les ports du Cameroun ».

Sur la défaillance du secteur public, a priori curieuse, Mefiro Oumarou, ministre délégué auprès du ministre des Transports a une explication : « Très souvent, quand on passe des marchés, on indique livraison au Cameroun et non dans tel département ou telle ville.

Du coup, le partenaire étranger fait la livraison au port de Douala, sachant qu'il est au Cameroun. Maintenant, il faut toute une procédure et parfois même un autre marché pour enlever les conteneurs du port vers les sites de projets ».

Mefiro Oumarou propose d'emblée qu'une recommandation de fin de travaux soit faite en direction du ministre des Marchés publics, pour que l'on inscrive clairement dans les marchés le lieu où se feront les livraisons .