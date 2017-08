Mauritanie: Le Président de la République visite le centre d'état-civil d'El Mina

Le Président de la République, Monsieur Mohamed Ould Abdel Aziz, a visité mardi matin le centre du registre de la population et des titres sécurisés d'El Mina, wilaya de Nouakchott Sud.

A l'entrée du centre, le Chef de l'Etat a été accueilli par le ministre de l'intérieur et de la décentralisation, M. Ahmedou Ould Abdalla, le wali de Nouakchott Sud, M. Mrabih Rabou Ould Abidine, le directeur général de l'agence du registre de la population et des titres sécurisés et son secrétaire général, respectivement, MM. Moctar Ould Bouceif et Beidda Ould Sghir.

Il a, ensuite, circulé dans les salles d'enregistrement et d'archivage où il s'est enquis des différentes étapes d'enregistrement des populations, des services dispensés et des documents demandés aux citoyens pour pouvoir se doter des titres sécurisés.

Le Chef de l'Etat a également suivi des explications présentées par les responsables du centre sur les efforts déployés pour alléger la souffrance des populations et leur offrir des titres sécurisés dans les meilleurs délais et meilleures conditions.

Le Président de la République a appelé à la simplification des procédures et l'accélération des différentes étapes de réalisations des documents sécurisés pour permettre aux citoyens d'y accéder au plus vite que possible.

A son arrivée, le Chef de l'Etat a été l'objet d'un accueil populaire, chaleureux et enthousiaste de la part des habitants de la zone.

Traversant la foule des populations, le Président de la République a remercié les habitants de la zone pour cet accueil, qui témoigne de leur attachement et de leur prise de conscience de la portée et des visées des politiques suivies par le pays ces dernières années.

Le Chef de l'Etat a été accompagné de son directeur de cabinet, des charges de mission à la Présidence de la République et du directeur général des protocoles d'Etat.