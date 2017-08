Ile Maurice: Infrastructures - Rs 602 millions pour la route qui conduit à l'aéroport

Prenant la parole, Nando Bodha a indiqué que l'autopont de 120 mètres «est un aperçu de ce qui se fera à Jumbo». «Il sera trois fois la taille de celui-ci. Le pont de Sorèze sera d'une longueur de 250 mètres», a-t-il ajouté. L'entrepreneur Transinvest-Colas s'est chargé de la construction, qui a démarré en mars 2016. La route est équipée des dernières technologies en matière de panneaux de signalisation et autres équipements pour la sécurité routière, dont un mur Jersey (NdlR, barrière en béton utilisée pour séparer les voies de circulation). Ce projet a été initié en 2015 par Airports of Mauritius Ltd.

Elle s'étend sur 7 km et a pour but de décongestionner la région de Plaine-Magnien. «Cette route est un instrument qui va s'ajouter au développement de notre pays», a déclaré le Premier ministre Pravind Jugnauth lors de l'ouverture du nouvel accès vers l'aéroport en présence du ministre des Infrastructures publiques Nando Bodha hier, mardi 22 août.

