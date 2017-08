Madagascar: COI - Neuf projets de production d'énergie lancés

Ces projets ont été présentés à l'hôtel Colbert hier. Force est de reconnaître que le taux de l'électrification rurale reste encore très faible à Madagascar. L'objectif de la mise en œuvre de ces nouveaux projets vise ainsi à développer les capacités locales de production d'énergie propre, faciliter l'accès des populations à ces sources d'énergie et à promouvoir le développement d'activités génératrices de revenus. Cela permettra également de développer des équipements tels que les établissements scolaires, les centres de santé tout en soutenant l'agriculture et les entrepreneurs ruraux.

Suite à un appel à proposition lancé par la Commission de l'Océan Indien à travers le programme Energies financé par l'Union européenne, neuf projets sur les dix sept projets mis en œuvre en Indianocéanie ont obtenu un financement. Il s'agit notamment des projets d'énergie à partir de l'exploitation des ressources renouvelables, comme l'énergie solaire, l'hydraulique, la biomasse et le jatropha, et ce, au profit des communautés dans le milieu rural afin de contribuer au développement économique et social local.

