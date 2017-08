Mauritanie: Le Président de la République visite le centre de santé d'El Mina

Le personnel soignant du centre est composé d'un médecin chef, d'un infirmier major, d'un pharmacien et de trois sages- femmes ainsi que des infirmiers médicinaux et accoucheuses.

Le Chef de l'Etat a été accueilli par le ministre de l'intérieur et de la décentralisation, le wali de Nouakchott Sud, le staff soignant de la structure et les responsables sanitaires régionaux.

Le Chef de l'Etat a aussitôt visité les différents services de la structure, notamment ceux de la nutrition, des consultations externes, des hospitalisations et de maternité ainsi que le laboratoire et le dépôt pharmaceutique où il a pris connaissance de la capacité d'accueil de l'établissement de la catégorie A et de la nature des prestations dispensées aux usagers.

