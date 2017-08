Cameroun: Humour, Cameroun - "Ce n'était que ma secrétaire, je l'ai faîte élire Présidente de la Croix Rouge Camerounaise", à la suite du décès du grand homme William Etéki Mboumoua (ancien Secrétaire général de l'OUA)...

Les vice-championnes d'Afrique ont battu la Tunisie hier par 64 à 49 et rencontreront le Mali ce jour. Plus »

Parce que ceci n'est que la touche finale d'un système népotique et clientéliste que nous pointons du doigts (de l'intérieur) depuis presque deux décennies, en étant accusés d'aigreur, de jalousie, de frustration, et bien autres noms d'oiseaux.

Mais pourquoi ce népotisme institutionnalisé s'arrêterait-il donc en si bon chemin???...Vivement qu'épouses, enfants et petits-enfants occupent tous les postes ministériels et managériaux du Cameroun, avant que le "vieux nègre" de 85 ans ne casse la pipe...Cela aura au moins le mérite d'en finir définitivement avec la comédie qui laissait croire que le Cameroun était un pays dit "indivisible" gouverné par les ressortissants de toutes les régions, toutes les tribus, et toutes les religions depuis 1982...Alors qu'en réalité un clan familial contrôle tout, s'accapare de tout, et verrouille tout.

Copyright © 2017 Camer.be. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.