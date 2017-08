Burkina Faso: Lutte contre le paludisme - Des acteurs échangent sur les «bonnes pratiques»

Ce programme, financé par l'USAID et conduite par Jhpiego, intervient dans différents domaines depuis 2013. Il s'agit, entre autres, du renforcement des capacités (des agents de santé), de la recherche, de la chimio prévention du paludisme saisonnier, du traitement préventif intermittent pendant la grossesse et du suivi du diagnostic au niveau communautaire par l'utilisation de tests rapides (TDR).

Pour ce faire, les présentations des résultats réalisés par le projet «Improving Malaria Care» (IMC), le bilan 2016 de la lutte contre le paludisme au Burkina Faso, les meilleures pratiques et approches nouvelles et la capitalisation des meilleures pratiques à travers la production d'un document de bonnes pratiques en matière de lutte contre le paludisme seront, entre autres, a-t-il cité, les principales activités de la rencontre.

Selon le directeur du PNLP, Yacouba Sawadogo, l'objectif général est de renforcer la lutte contre le paludisme à travers la documentation et le partage des initiatives nouvelles, des meilleures pratiques et les expériences permettant une meilleure prise de décision. Car, a-t-il expliqué, des districts sanitaires excellent dans les domaines en lien soit avec la prise en charge soit avec la prévention.

Dans l'optique de combattre efficacement la pandémie, le ministère de la Santé par le biais du Programme national de lutte contre le paludisme (PNLP) avec l'appui de l'ONG Jhpiego organise les 21 et 22 août 2017 à Ouagadougou un atelier de partage de résultats et bonnes pratiques en matière de lutte contre le paludisme.

