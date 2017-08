Madagascar: Amboanjobe - Deux bandits tués dans un braquage

La foule l'a capturé un peu plus loin et l'a passé à tabac. « Des amulettes ont été découvertes sur celui-ci », a indiqué un employé du grossiste.

Lynchage et fusillade. Une attaque à main armée s'est déroulée à Amboanjobe, hier. Un gang de quatre individus munis d'un pistolet automatique de fabrication locale ont fait irruption chez un grossiste en boissons. Le bilan de la gendarmerie fait état de deux morts dont l'un a été lynché par la foule tandis que l'autre est tombé sous les balles des gendarmes. Deux de ces derniers, de deuxième classe ont été blessés. Deux complices des brigands ont pu s'échapper avant que les éléments des forces de la sécurité ne viennent pour intervenir. « Ils sont repartis les mains vides », a indiqué un témoin. D'après les explications des voisins, les malfrats ont abandonné les deux scooters lorsqu'une série de coups de feu a retenti sur les lieux. Le patron du magasin, devant la caisse, a dégainé son revolver et a répliqué aux tirs de l'un des braqueurs. Il a été toutefois touché et a reçu une balle dans le ventre. « Ce grossiste a été acheminé d'urgence à l'hôpital Joseph Ravoahangy Andrianavalona. Le médecin nous a dit qu'il serait admis au bloc opératoire », a expliqué un proche de la victime.

