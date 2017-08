Tunisie: Fournir 4.5 GWh à l'Europe

La crise économique et financière que nous vivons depuis quelques années, imputable au laxisme… Plus »

Un troisième câble est à l'étude, annonce le magazine, et va relier la Tunisie directement au sud de la France avec un peu plus de 2000 MW de puissance. La centrale solaire a été un grand rêve pendant un certain temps, indique le rapport, et elle serait réalisée mais à travers plusieurs petites « fermes solaires ». Dans une deuxième étape, explique ledit rapport, le projet se compose d'un plan solaire de 2,250 MW de capacité sur le même site à Rejim Maâtoug, dans le sud de la Tunisie, avec une ligne dédiée de transmission Hvdc de 2,000 MW s'acheminant à travers le détroit de Sicile, puis l'est de la Sardaigne pour débarquer au nord de Rome, en Italie.

Le deuxième système de câble, de 2000 MW, reliera la Tunisie au centre de l'Italie, avec un point d'attelage au nord de Rome. Ce deuxième système de câblage est en cours de développement et ce depuis quelques années et il est en cours d'évaluation en tant que projet d'intérêt commun par l'Union européenne.

