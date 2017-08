Tunisie: L'art de savoir gagner

ASG : Ayari, Gachi, B. Aziza, B. Brahim, Zouaghi (Ameur), Saïed, Agrebi, Hedhli, Darraji, Kacem (Jerbi 62'), Mezlini

Buts ESS : Sfaxi (49'), Lahmar; (83' s.p.), Abderrazak (88')

Devant un public des grands jours et curieux de découvrir l'« Etoile »version 2017-2018, les protégés de Hubert Velud ont dominé les débats de bout en bout, mais en faisant preuve de crispation, voire de manque d'inspiration dans certaines péripéties du match. Il faut avouer qu'ils avaient en face un adversaire optant pour un double rideau défensif et presque carrément retranché dans sa zone, ne se créant presque pas la moindre occasion de but, permettant à Balbouli de passer une soirée plutôt tranquille.

Néanmoins, il y a eu deux faits saillants à relever dès le départ :le premier renvoyait à un « retour à la normale »par rapport à la composition de la charnière centrale de la défense, où le staff technique de l'Etoile s'est résolu à revenir à l'option classique en alignant deux défenseurs centraux (Konaté et B. Frej) après le recours pratiquement « raté » à une formule à trois axiaux lors des 20 premières minutes du match face au CAB, quoique pour le technicien français le choix de trois défenseurs dans l'axe ne soit pas définitivement abandonné « Je dois avouer que cette option n'a pas connu la réussite escomptée face au CAB où nos deux arrières latéraux ont montré qu'ils sont plus à l'aise avec une défense à quatre, mais il est opportun de signaler que cette formule n'est pas définitivement enterrée et sera l'une des options qu'on va adopter dans certaines circonstances».

La seconde nouveauté était à n'en point douter la titularisation de la nouvelle recrue égyptienne Amrou Maraii, fortement attendue et subissant d'ores et déjà beaucoup de pression -- l'occasion franche ratée à la 17'malgré son face-à-face avec Ayari en est la parfaite illustration.

Pour revenir aux péripéties de la rencontre, les coéquipiers de Balbouli ont fait preuve lors de la première période notamment d'une certaine crispation, voire d'un manque d'inspiration à l'approche de la cage de Ayari, où leur tâche a été rendue compliquée par le dispositif particulièrement prudent adopté par Montasser Louhichi qui cherchait plutôt à fermer les issues, à empêcher les Etoilés de développer leur jeu habituel, et à opter pour des contres sporadiques, ne se créant presque pas la moindre occasion.

Cela est d'autant plus vrai que la domination des locaux était nette mais sans grande réussite surtout en première période, où seul Neguez -- qui semble retrouver ses sensations -- a su tirer son épingle du jeu. En effet, dès la 3', l'excellent latéral droit étoilé, en créant le surnombre sur son couloir, a distillé un caviar à l'adresse des Brigui et Maraii démarqués face à une défense adverse battue, mais ces derniers ont raté le coche.

Cinq minutes après, l'attaquant égyptien a vu sa déviation de la tête passer légèrement au-dessus de la lucarne. A la 17', ce dernier lancé majestueusement par l'inévitable Neguez, en profondeur au milieu d'une défense adverse désorientée, a péché par une certaine précipitation et un mauvais choix du dernier geste technique malgré son face-à-face avec le portier « rouge et noir ».

Il a fallu attendre la 49'pour assister au premier tournant de la rencontre, quand le coup franc de Lahmar a été repoussé par le mur de l'ASG devant un Sfaxi opportuniste qui ne s'est pas fait prier pour loger le cuir dans la lucarne, décrispant ainsi l'ambiance chez les supporters étoilés visiblement agacés par le manque d'inspiration de leur équipe.

Le but d'anthologie de Abderrazak !

De retour des vestiaires, la domination des locaux s'est poursuivie sur la même cadence mais cette fois-ci avec plus de percussion et de profondeur puisqu'ils se sont créé un nombre plus important d'occasions de but et en développant un jeu nettement plus fluide et moins crispé par rapport à la première période, surtout après l'incorporation de l'inévitable Chermiti. Mais avant cela, deux minutes après la reprise du jeu, B. Belgacem auteur d'une prestation intéressante a été l'auteur d'une reprise de volée détournée difficilement par Ayari.

Cinq minutes après, la tête plongeante de Maraii est passée légèrement au-dessus. A la 58', c'est au tour de Sfaxi de voir sa reprise de volée repoussée in extremis par l'excellent portier de l'ASG en corner, ce dernier a annihilé un second but deux minutes après en repoussant magistralement le « heading »de Konaté. La déferlante « rouge et blanc »s'est poursuivie sur la même cadence quand Diogo Acosta, incorporé à la place de Maraii, a vu sa déviation de la tête à la 72' passer légèrement au-dessus de la transversale. Les efforts des Etoilés ont été récompensés à la 83'quand Lahmar a réussi à doubler la marque sur un penalty obtenu après le crochetage du lutin Chermiti, toujours aussi intelligent, par B. Brahim. A deux minutes de la fin, l'assistance a pu se régaler d'une reprise de volée de l'excellent arrière gauche étoilé Ghazi Abderrazak, qui s'est logée dans la lucarne.

A signaler au passage la prestation terne d'un Hamza Lahmar transparent et péchant par une lenteur parfois « ahurissante » et pénalisante pour le jeu offensif de son équipe, et qui méritait amplement d'être remplacé. Du coup, le rôle de Lahmar s'est limité presque exclusivement à tirer les coups francs sans le moindre impact sur le jeu de son équipe, se contentant au passage de quelques gestes techniques à caractère plutôt « exhibitionniste ». Ce gars, bourré de talent, a vraiment besoin d'être « secoué » pour son intérêt et pour celui de son équipe !

Au final, les coéquipiers de B. Amor ont certes remporté une victoire sans appel, mais ils devront retrouver au plus vite leur fraîcheur et leur « vista » à quelques jours du derby sahélien face à l'USM et surtout en prévision de la rencontre des quarts de finale de la Ligue des champions face à Al Ahly de Tripoli.

Ils ont déclaré :

Ghazi Abderrazak : «Il faut avouer qu'on était crispé suite aux efforts physiques fournis lors du stage de Tabarka. La victoire a été difficile face à un adversaire recroquevillé en défense. Je suis très content pour le but que j'ai marqué, mais le plus important c'est la victoire».

Maraii : «On a remporté une victoire méritée, je suis très content du soutien de notre public à mon égard, je me sens chez moi ici».