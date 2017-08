Congo-Kinshasa: Foot-transfert - Marcel Tisserand quitte Ingolstadt pour Wolfsburg

Wolfsburg apprête ainsi ses arrières après une saison difficile. Le club s'est maintenu en Bundesliga in extremis et fait un début de saison 2017-2018 malencontreuse avec trois défaites au terme de la troisième journée. Marcel Tisserand -qui fait partie de la dernière liste du sélectionneur des Léopards de la RDC; Florent Ibenge, pour la double confrontation contre la Tunisie aux éliminatoires de la Coupe du monde 2018- vient apporter la sérénité dans la défense de Wolfsburg. L'on rappelle que l'ancien international Kasongo Banza, alias Korando, et Dieumerci Mbokani ont chacun évolué un moment donné à Wolfsburg.

