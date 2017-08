Tunisie: Seuls les buts ont manqué...

Domination stérile

Le CA, qui a tenu la dragée haute à l'USM lors de la première période manquant de peu de mener à la marque par l'intermédiaire de Darragi et Yahia qui ont vu leurs tirs, sur coup franc, heurter la transversale de Bédéri, a continué après la pause sur sa lancée, profitant ainsi du recul de l'adversaire dans sa zone.

Grâce aux accélérations de Darragi dans un grand jour et la reconversion du capitaine Yahia au four et au moulin dans la récupération et la relance, les gars de Bab Jedid en ont fait voir de toutes les couleurs à Bédéri et consorts, complètement surpris par la tournure des événements. Néanmoins, le manque de lucidité d'Ondama et de Chenihi à l'approche des buts adverses a joué un mauvais tour aux protégés de Simone pour faire la différence et de surcroît signer leur deuxième victoire de la saison. De même, le mérite revient pour que le score reste inchangé aux prouesses de Bédéri, auteur de trois ou quatre arrêts décisifs, et au calme et à l'expérience de Hichri qui a su bien diriger sa défense pendant les périodes difficiles.

Bref, l'USM a dominé la première période sans pour autant concrétiser son ascendant. Le CA de son côté, très euphorique après la pause, n'a pas pu faire de même pour enfoncer le clou, laissant filer une très bonne opportunité de rester aux commandes. Satisfait du rendement général de son équipe, Marco Simione, très réaliste, a estimé que «le match a été d'un niveau technique appréciable et que les deux équipes ont partagé la domination. On aurait pu marquer ce but libérateur pendant notre domination, mais dommage la réussite nous a tourné le dos. C'est vrai et sur l'ensemble du match, on a perdu deux points, en revanche on en a gagné un qui est bon à prendre eu égard à la résistance farouche de l'USM à la fois coriace et combative même au cours de son passage à vide après la pause...

L'équipe est sur la bonne voie vu sa nette progression par rapport à sa prestation devant l'ASG. Avec le retour de Khalifa suspendu et un meilleur rendement des nouvelles recrues étrangères, l'équipe pourrait aspirer à un rendement meilleur lors des prochaines journées», a-t-il renchéri.

En un mot, l'USM et malgré le volume de jeu confectionné devant le CSS et le CA n'a pas pu marquer le moindre but. En face, le CA en courbe ascendante a vu son élan freiné, ratant ainsi de faire le plein en ce début de saison perturbé, il faut l'avouer, par ses problèmes internes.