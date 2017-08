Congo-Kinshasa: Kusuamina - Un certificat médical au cœur de la controverse

Reprenant la parole, l'avocat de la prévenue a soutenu que même lui et ses collègues n'ont pas amené le visa, cela ne veut pas que Kusuamina n'est pas allée en Belgique. Il a martelé que le axé sur l'attestation médicale de sa cliente avec comme toile de l'exhibition d'un visa d'entrée est un faux problème. Me Kitenge fait savoir qu'avec les NTIC, il est possible d'en savoir plus en temps record sur quelqu'un établi très loin de la RDC.

il n'est pas exclu que la prévenue ait déjà regagné le pays. par son collègue, il a soutenu que le certificat en question atterrir au consulat congolais de Belgique pour être authentifié. ladite pièce avait été établie par un médecin congolais, a-t- soutenu, il n'y aurait pas de problème. Bien qu'il y ait un quitus la DGM autorisant la prévenue à se rendre en Belgique, lui et collègue émettent des réserves sur les pièces. Comme il est fait d'un document établi à l'extérieur du pays, le tribunal est censé très regardant sur ladite pièce, ont-ils conclu.

Il ajoute plus loin que la période d'indisponibilité de sa court du 2 août au 28 septembre 2017. Evoquant dans la l'intervention médicale que devrait subir ladite dame ce septembre, il a sollicité du juge président Dianda Mutombo le de cette affaire à la fin du mois prochain. Tenant une copie de page du passeport de sa cliente et l'attestation médicale établie par un médecin belge, il a fait savoir que la prévenue quitté la RDC en date du 4 juillet 2017 pour la Belgique. Clichés la jambe fracturée en mains, il a affirmé qu'elle est internée dans hôpital universitaire.

