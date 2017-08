Congo-Kinshasa: Grâce à ses multiples richesses - Fleuve Congo, une source de vie pour les habitants de Kinsuka !

Hormis les difficultés du travail auxquelles font face toutes ces personnes, s'ajoute encore et toujours le fameux problème de la cohabitation, devenue pénible, entre le Dollar/Franc congolais. Ils ont du mal à suivre à chaque moment, des variations multiples et continues du taux de change. Cela ne leur permet pas de faire des bénéfices. Ils se disent perdants à tous les coups. Ils vocifèrent auprès des autorités compétentes pour qu'un jour, les yeux soient aussi rivés sur eux.

Michel Diambu, un jeune pêcheur du site s'exprime: « ce métier, nous le faisions par manque de moyen et de source de revenu. Mais, au fil de temps, nous en avons fait une passion. Nous sommes nés et avons été élevés par ce boulot depuis des années. Aujourd'hui, nous penchons vers l'incapacité de continuer parce que la pêche est négligée et personne ne fait preuve d'insouciance à notre égard, c'est difficile», déclare-t-il.

Scandale géologique. La République Démocratique du Congo est un pays garni et inondé de plusieurs richesses faites en cadeaux par le Créateur. Le grand Fleuve Congo en fait partie. Il possède dans tous les sens, les rochers, du sable, de l'eau fièrement poissonneuse et de l'air frais grandeur nature.

Copyright © 2017 La Prospérité. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.