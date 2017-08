Congo-Kinshasa: Promu SG intérimaire. Sénat - Gilbert Kikudi, un choix judicieux !

Il est désigné Secrétaire Général Intérimaire du Sénat. C'est bien lui qui s'occupera désormais de l'Administration de cette chambre législative. Son choix tombe à point nommé et juste après la mise à la retraite de son prédécesseur qui n'a pas démérité.

L'expérience qu'il possède et son sens élevé de respect de textes règlementaires ont été pour beaucoup dans le choix du nouveau promu. Il a presté dans l'Administration publique pendant plus de trois décennies. Il vient, donc, apporter un nouveau souffle à l'Administration du Sénat qu'il maîtrise très bien car, étant un fils- maison.

Dans l'effectivité du principe de la continuité de l'Etat, Gilbert Kikudi Kongolo Ndjibu, a été désigné Secrétaire Général intérimaire du Sénat, pour poursuivre avec le travail laissé par son prédécesseur. C'est depuis jeudi 17 août 2017, au Palais du Peuple, au cours d'une cérémonie de remise-reprise, qu'il a pris officiellement ses fonctions.

Se démarquant toujours par une soumission et un strict respect à l'égard de la hiérarchie, il a cherché tous les mots du monde, dans son mot de circonstance, pour remercier et louer les loyaux services rendus par le Secrétaire Général envoyé à la retraite et admis à l'éméritat. Au nom du personnel administratif du Sénat, il lui a présenté ses sincères félicitations.

Car, pour lui, "ce n'est pas n'importe quel agent de l'Etat qui termine ainsi sa carrière administrative dans notre pays. Il y a lieu de vous envier", lâche-t-il. Cependant, il n'a pas su dissimuler la douleur de séparation. "Ce moment est douloureux pour nous, surtout lorsque nous nous rappelons des heures de service passées ensemble, quelques voyages effectués ensemble et des joies et peines que nous avons eu à partager. Nous nous rappelons surtout vos sages conseils prodigués à chacun de nous dans l'exercice de ses fonctions", a-t-il rassuré.

"Errare humanum est", dit-on. Conscient de quelques discordes qui peuvent exister entre les humains, Gilbert Kikudi Kongolo Ndjibu s'est abaissé pour présenter les excuses au nom de l'ensemble du personnel et salué sa capacité de supporter. "Comme dans toute famille, vous avez a eu parfois affaire à quelques rares enfants turbulents, taquins, impulsifs, insoumis ou à comportement imprévisible au sein de l'Administration du Senat.

Mais, cela ne vous a pas ébranlé parce que vous aviez un idéal noble, celui de servir votre pays. Et vous l'avez fait. La vie en société est ainsi faite et cela constitue parfois sa beauté, son dynamisme et son équilibre. En leur nom, en celui du Comité de Direction et aux miens propres, nous sollicitons votre pardon paternel", a-t-il dit.

Il a, enfin, promis de se mettre au travail et de mener haut l'Administration du Sénat. Etant un travail qui demande l'apport de chacun, il a sollicité le concours de tous.