Congo-Kinshasa: Vers l'évaluation tripartite. 2017 - Le report des élections confirmé !

A la Majorité présidentielle, le tango est joué autrement. L'un des caciques qui a requis l'anonymat pense, simplement, que les Chefs d'Etat et de Gouvernement des pays membres de la SADC sont réalistes. Et, à lui d'ajouter, que les élections pour les élections conduisent toujours au désordre. "Mieux vaut s'y préparer, enrôler au Kasaï, combattre l'insécurité, pour organiser des élections apaisées", tranche-t-il, avant d'affirmer que la Majorité, selon les dernières orientations de son Autorité Morale, depuis ce dimanche 20 août 2017 à Kingakati, se met déjà en ordre de bataille.

A l'Udps, l'on condamne cette position et l'attribue, à tort ou raison, aux accointances entre les autorités congolaises et les principaux dirigeants de la SADC. Du côté de la CENI, même si, officiellement, rien n'a été dit, un des cadres contactés estime, plutôt, que cette position de la SADC pourrait crédibiliser le travail de la CENI. Car, l'arrivée d'un Envoyé Spécial de la SADC associée à celle de celui de l'OIF, contribuerait, de façon décisive, à la restauration de la confiance et de la consolidation du sérieux dans le travail de la CENI.

A Kinshasa, pendant ce temps, l'heure est aux réactions. La première en date est celle du Rassemblement des Forces Politiques et Sociales Acquises au changement qui, depuis lundi dernier, dans la soirée, a rejeté, en bloc, les propos de Jacob Zuma et recommandé à la SADC d'être solidaire du peuple congolais.

La SADC a, depuis dimanche dernier, jeté le pavé dans la marre. Désormais, placés devant leurs responsabilités, les Chefs d'Etat et de Gouvernement des pays membres de cette instance sous-régionale de l'Afrique Australe, ont conclu qu'en vertu de données en leur possession, il devient impossible d'organiser d'ici la fin décembre 2017 en RD. Congo, tel que fixé par l'Accord de la Saint Sylvestre qui prévoyait également, l'institution d'une transition incluant les représentants des parties prenantes aux discussions directes, officiées par les Evêques au Centre Interdiocésain, ainsi qu'une kyrielle de mesures de décrispation politique dont cette affaire, devenue comme une chanson sur laquelle bon nombre d'analystes épris de paix, sans oublier, évidemment, la Communauté Internationale, sont si souvent revenus, pour réclamer la relaxation des prisonniers dits politiques, l'abandon de certaines poursuites engagées contre certains opposants, la levée de quelques restrictions des droits et libertés des manifestations pacifiques.

Elle intégrera, dans cette démarche, les options de cette évaluation, y compris tous les obstacles qui n'auront pas facilité les choses, pour prendre, cette fois-ci, le temps nécessaire à l'organisation de bonnes élections. Si ce qui a été donné d'apprendre, hier, tard la nuit, se confirmait, il va de soi que cette tripartite puisse recommander, comme d'ailleurs, l'a fait la SADC, que les délais soient les plus courts. Mais, pas avant fin décembre 2017, comme prévu par l'Accord de la Saint Sylvestre. Puisque logiquement, tous les ingrédients sont, cependant, réunis pour planter ce décor dont la plus grande surprise aura été, enfin, cette histoire d'un nouveau rendez-vous manqué. D'aucuns sont ceux qui voient, dans ce report des élections, le début de l'exécution du fameux "Plan B".

Après l'évaluation tripartite avec le CNSA et le Gouvernement dont l'annonce a été fixée au 27 août prochain, la CENI publiera un nouveau calendrier pour la tenue de la présidentielle couplée aux législatives nationales et provinciales.

