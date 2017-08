Depuis le lundi 7 août 2017, les médecins œuvrant dans les hôpitaux de référence de la Ville-Province de Kinshasa ont complètement radicalisé leur grève.

C'est pareil pour les infirmiers ainsi que l'ensemble du personnel de la Santé Publique, la situation est très catastrophique. Plus aucun service médical n'est mis en marche dans tous ces établissements de santé. Ces professionnels de la santé s'expriment à propos des mauvaises conditions dans lesquelles ils travaillent. Ils déclarent être mal rémunérés et, même, impayés. Raison pour laquelle la grève a pris une allure de sécheresse totale.

A l'heure actuelle, les malades sont délaissés indépendamment de leur volonté et abandonnés à leur triste sort. Le Gouvernement est appelé à peser réellement de tout son poids pour remédier à cette situation fort dramatique, au risque de porter la responsabilité des lourdes conséquences à venir. Décidément, l'heure est grave!

La République démocratique du Congo traverse actuellement une période très difficile caractérisée notamment, par l'impossibilité de la tenue des élections telles que fixées par le fameux Accord de la Saint-Sylvestre à la fin de cette année 2017, la détérioration des conditions de vie de la population, la négligence des agents de l'Etat, etc. Tous ces maux conduisent le pays tout droit vers une autodestruction de la structure étatique.

En outre, des grèves se multiplient. Après les professeurs des universités, enseignants et médecins, c'est maintenant le tour des magistrats et des agents financiers de débrayer. Les rentrées scolaires et académiques approchent à pas de géants, respectivement pour les mois de septembre et d'octobre. Quel sera le sort des jeunes diplômés, des élèves et des étudiants, si les professeurs, les enseignants et fonctionnaires décident de rester à la maison? Sans compter l'interdiction formelle de tomber malade.

Quel est le nœud du problème?

Dans les hôpitaux de la Ville-Province de Kinshasa, même le service minimum qui, autrefois, desservait les malades pris dans les cas urgents, n'existe plus. La grève est sèche et totale. Les porteurs des fameuses blouses blanches ont, cette fois-ci, décidé de faire face aux décideurs gouvernementaux pour qu'une solution leur soit vite trouvée et ils ont, malgré eux, choisi de violer, pour un temps, leur sacré serment d'Hippocrate en refusant catégoriquement de recevoir de nouveaux malades. A l'intérieur des platesformes médicales, il y a d'un côté, les médecins qui se disent impayés depuis le mois de juillet. Pour cause, la Banque Centrale du Congo qui a reçu mission de les rémunérer, aurait, depuis quelque temps, créé de nouvelles filières pour faciliter ledit paiement. Néanmoins, ces deux derniers mois, les filières de la BCC n'ont pas encore procédé à l'enrôlement des médecins.

A quel moment vont-ils amorcé le paiement?

Il est donc, évident que cette mascarade qui semble être un complot fomenté par le Gouvernement et certaines banques de la place. D'un autre côté, il y a les médecins qui se plaignent du non-respect du taux de paiement. En juin dernier, le Gouvernement a, lui-même, proposé aux médecins une augmentation de salaire avec un taux plus élevé que le précédent. Où en sommes-nous aujourd'hui? «Le taux fixé à 1425Fc/le dollar américain n'est toujours pas respecté jusqu'à ce jour. Nous vivons des moments de détresse, que les autorités compétentes règlent ce problème le plus rapidement possible», s'est plainte une infirmière de l'Hôpital Général de Référence de Kinshasa.

Cette grève qui se généralise sur toute l'étendue du territoire national, en frappant de plein fouet, les services hospitaliers, accélère la descente aux enfers du pays. Le Gouvernement a donc la lourde charge de remédier à cette situation désastreuse en mettant rapidement un terme au non-paiement des salaires des médecins et autres agents de l'Etat afin d'éviter un éboulement populiste.

Boris Luviya