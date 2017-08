Congo-Kinshasa: Vif débat !

La première, c'est celle de la continuité, mieux de la légalité. Ses partisans sont d'ores et déjà connus. Il s'agit de la Majorité présidentielle et de la centrale électorale. Ils ne cessent de crier sous les toits qu'il n'y aura pas élections sans le Kasaï, qu'il faut attendre la fin de l'enrôlement, pour permettre à la CENI de plancher sur la répartition des sièges par circonscriptions électorale.

D'autres politiques, à l'image de Moïse Moni Della, ne se cassent autrement. Ils considèrent que la SADC, organisation régionale, n'est pas plus influente que l'Union européenne, les Nations Unies et le Conseil de sécurité, en termes des rapports de forces. Quoi qu'il en soit, le débat sera tout aussi vif après l'évaluation du processus électoral. Une petite projection donne de comprendre que la semaine d'après le 27 août prochain, mettra sous la sellette deux logiques. Lesquelles ?

Un cadre du G7 a soutenu qu'il s'agit là d'une prise de position émanant d'un clic d'amis. Ou encore que c'est une façon bien pensée et résolue d'instrumentaliser le pouvoir. Au niveau de la Majorité présidentielle, tout comme à la CENI, l'on se frotte les mains. La MP soutient qu'il s'agit d'une position réaliste et la CENI salue la proposition d'un Envoyé spécial de la SADC, qui viendrait, sans nul doute, crédibiliser le processus électoral. Mais, le dossier ne se limite pas là.

Conséquemment, la SADC invite la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI), à publier le calendrier électoral après évaluation du processus électoral. Il ne fallait pas se faire prier. Cette déclaration a provoqué un vif débat, sinon que des vagues dans la classe politique congolaise. Les unes ont un caractère de protestation et d'indignation. Les autres, par contre, vont dans le sens d'encourager ladite déclaration. Au Rassemblement des Forces politiques et sociales acquises au changement, Rassop/Limete, l'on désapprouve catégoriquement la démarche de Zuma, en ce qu'elle ne rencontre nullement l'assentiment du peuple.

