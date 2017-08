Congo-Kinshasa: Produit par l'INS - Bruno Tshibala présente l'Annuaire Statistique 2015

Le Ministère du Plan, avec l'appui de la Banque Africaine de Développement et de la Banque Mondiale, a organisé hier, mardi 22 août 2017, à l'Hôtel Béatrice, à la Gombe, la cérémonie de présentation et de lancement officiel de l'Annuaire Statistique 2015.

A cette cérémonie, l'on a noté la présence de Bruno Tshibala, le Premier Ministre ; Joseph Olenghankoy, Président du CNSA, le Représentant Résident de la BAD, et tant d'autres personnalités. Produit par l'Institut National de la Statistique, avec le concours des partenaires au développement, l'Annuaire Statistique 2015 est un document qui regroupe les données sectorielles de la vie nationale. Il contient les données fiables et pertinentes avec les normes internationales de qualité devant permettre la conception, la formulation, l'élaboration la mise en œuvre ainsi que le suivi de la politique de développement d'un pays auxquels recourent les utilisateurs des statistiques appartenant à n'importe quel secteur de la vie nationale.

Le Premier Ministre Bruno Tshibala a, lors de la présentation de cet annuaire, indiqué que c'est un outil de travail et de référence pour la planification du développement et prise des décisions. Ce, avant d'ajouter que c'est un produit de l'Institut National de la Statistique (INS) avec l'appui financier du Gouvernement de la République et des partenaires au développement notamment, la BAD par son projet d'appui institutionnel en statistique, et aux finances publiques et la Banque Mondiale à travers le projet de développement des statistiques.

Et de dire que la présente édition est la deuxième après plus de 20 années d'interruption. A l'en croire, le Gouvernement, en mettant un accent particulier sur la production des statistiques, s'inscrit dans la démarche quantitative et qualitative de prise des décisions, de l'option de la gestion axée sur les résultats conformes à l'élaboration et au suivi des progrès accomplis vers la réalisation des objectifs fixés.

Par ailleurs, il a salué le dynamisme du management de l'INS avec les membres du secrétariat technique qui ont produit ce document, en collaboration avec les experts nationaux et internationaux et des points focaux ainsi que des partenaires au développement pour leurs efforts conjugués pour la production de ce document de référence pour tout utilisateur.

Aux partenaires techniques et financiers ainsi que les administrations du pays, il les a invités à l'utilisation de cet annuaire pour les décisions et initiatives à prendre et le suivi des programmes et projets sectoriels.

S'agissant de l'INS, Bruno Tshibala l'a invité à assurer une large diffusion de cet annuaire au niveau central et en provinces et à se mettre au travail dès maintenant pour la production de l'annuaire statistique 2016 cette année.

«Le Gouvernement de la République ménagera aucun effort pour soutenir la production régulière et à temps de l'annuaire statistique, cadre de référence pour le programme de développement multisectoriel en RD. Congo et dont le concours de tous les partenaires techniques et financiers est vivement souhaité», a-t-il déclaré.

Pour Modeste Bahati Lukwebo, Ministre d'Etat en charge du Plan, l'annuaire statistique 2015 est un document qui contient les données fiables et pertinentes avec les normes internationales de qualité devant permettre la conception, la formulation, l'élaboration et la mise en œuvre ainsi que le suivi de la politique de développement d'un pays auxquels recourent les utilisateurs des statistiques appartenant à n'importe quel secteur de la vie nationale. L'INS, dit-il, au travers du Secrétariat technique chargé de l'élaboration et de la production des annuaires statistiques, a collecté les données à plusieurs endroits en vue de les compiler, les traiter, les analyser et les présenter sous forme des tableaux statistiques.

Il a souligné que les informations statistiques contenues dans cette édition présentent la photographie de la RDC en termes démographiques, économiques, sociales, politiques et financiers conformément à la vision du Chef de l'Etat qui fait des statiques fiables l'instrument de prise des décisions et du développement de la RDC.

Présentation de l'annuaire

Roger Shulungu, Directeur Général de l'INS, qui a procédé à la présentation de l'annuaire, a indiqué que l'annuaire statistique est un instrument privilégié de valorisation des statistiques de routines. Le processus d'élaboration de cet annuaire, a-t-on indiqué, est participatif et inclusif, intégrant toutes les structures productives des données statistiques telles que les administrations publiques, le secteur privé, la société civile, les Universités, les partenaires techniques et financiers. L'approche d'élaboration est basée sur des principes et standards internationaux en matière de statistiques en termes de qualité, de sources de collecte, d'objectivité et de clarté. Ce qui veut dire que les statistiques produites par l'INS ne sont pas influencées ni de l'extérieur, ni de l'intérieur. Ce sont des statistiques fiables sans complaisance.

L'annuaire statistique comprend trois parties, à savoir : la présentation de la RDC, des statistiques démographiques et sociales et des statistiques économiques.

La première partie renferme la situation géographique, l'organisation politico-administrative, la situation démographique ainsi que celle de l'économie. La deuxième partie traite des statistiques démographiques et sociales ayant trait à la population et la troisième parle des secteurs réels, publics, monétaires et du secteur extérieur.

Défis à relever

Ils sont nombreux. Notamment, financer le système statistique national (doter l'INS d'un budget conséquent), appuyer et renouveler les partenaires techniques et financiers en terme de contribution et d'accompagnement, renforcer le leadership et la coordination statistique assurée par l'INS en terme de planification, alignement et de suivi et évaluation, développer les outils d'échanges et de transmission des données statistiques.

Recommandations

Il s'agit de vulgariser l'annuaire à Kinshasa et en Provinces, produire l'annuaire statistique 2016 au cours de cet exercice civil.