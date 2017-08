Tunisie: Un fauteuil pour quatre

La crise économique et financière que nous vivons depuis quelques années, imputable au laxisme… Plus »

En bas du tableau, quatre équipes se partagent la dernière position avec 0 point au compteur, à savoir le CA Bizertin, la JS Kairouan, le CO Médenine et l'AS Gabès.

Le CS Sfaxien occupe désormais la 7e place ex æquo avec l'US Monastir avec 2 points chacun, à une longueur de l'US Ben Guerdane et du Stade Tunisien (1 point).

En déplacement à Monastir, le Club Africain a ramené un point précieux qui lui permet d'occuper la 5e position derrière le quatuor de tête (4 points) ex æquo avec l'ES Zarzis qui a fait l'essentiel à domicile devant le CA Bizertin (1-0), sur un but de Sami Mhaïssi (73).

Les Métlaouiens se sont imposés grâce à deux buts de Foued Kheraifi (38) et Zied Baccouche (51), tandis que les Gabésiens l'ont emporté sur un but de Khaled Melliti à la 62e.

Samedi, l'ES Métlaoui et le S Gabésien, victorieux lors de la journée inaugurale, ont continué sur leur lancée en inscrivant leur deuxième succès de suite respectivement face à la JS Kairouan (2-0) et au CO Médenine (1-0).

Une victoire qui permet aux protégés de Faouzi Benzarti d'occuper la tête du classement avec 6 points ex æquo avec l'Etoile du Sahel, l'ES Métlaoui et le Stade Gabésien.

En quête d'une petite revanche après leur demi-finale perdue en coupe de Tunisie face au même adversaire, les sang et or ont réussi à infliger aux visiteurs leur première défaite de la saison, après avoir fait mercredi match nul avec l'ES Zarzis.

Sans grande surprise, l'Espérance de Tunis, vainqueur mardi dernier du CO Médenine (2-0), a réédité ce dimanche la même performance à domicile face à l'US Ben Guerdane grâce à deux réalisations signées Taha Yassine Khenissi (33) et Fakhreddine Ben Youssef (39).

Un quatuor s'installe désormais en tête du classement du championnat de la Ligue 1 du football professionnel, au terme des rencontres de la deuxième journée disputées dimanche et qui ont vu l'Espérance de Tunis, champion sortant, et l'Etoile du Sahel signer leur deuxième succès d'affilée, tandis que le Club Africain s'est contenté d'un seul point en déplacement.

