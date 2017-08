Congo-Kinshasa: Eboulement des terres à Tara - Vital Kamerhe regrette «l'incapacité du gouvernement à prévenir les catastrophes»

«Je voudrais assurer la population que la tâche du gouvernement prochainement élu sera de pallier ces manquements graves et de déployer tous les moyens nécessaires pour sécuriser le peuple congolais et lui venir en aide en cas de ce genre de catastrophes naturelles», peut-on lire dans un communiqué qu'il a publié mardi 22 août.

Noel Tshiani Muadianvita, économiste résident aux Etats-Unis et candidat à l'élection présidentielle en RDC, présente aussi ses condoléances aux familles éprouvées et à la nation toute entière.

«Le Congo est un grand pays qui peut se relever rapidement. Et quand il va se relever, c'est non seulement les Congolais qui vont en profiter, mais aussi tous les pays environnants et l'Afrique toute entière», a conclu Vital Kamerhe.

«Le gouvernement a démontré ses limites. Il devient un gouvernement qui ne fait que des funérailles partout. Les gens meurent et il y a des groupes armés qui tuent. C'est un gouvernement incapable de sécuriser et de prévenir des catastrophes humanitaires», a déploré le président de l'UNC.

