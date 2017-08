Congo-Kinshasa: Le Phare - «F. Tshisekedi et Katumbi formels : plus de dialogue avec Joseph Kabila»

Le journal note qu'après l'évaluation tripartite entre la CNSA, la CENI et le gouvernement fixée au 27 août, la CENI publiera un nouveau calendrier pour la tenue de la présidentielle couplée aux législatives nationales et provinciales. Elle intégrera, dans cette démarche, les options de cette évaluation, y compris tous les obstacles qui n'auront pas facilité les choses, pour prendre, cette fois-ci, le temps nécessaire à l'organisation de bonnes élections, note le quotidien.

Selon le tabloïd, le dialogue étant une vertu partagée par la grande majorité des Congolais, il est bon que ceux qui s'agitent et veulent le pouvoir précocement, se reprennent et adhèrent avec réalisme à ce schéma, conclut L'Avenir.

« Aujourd'hui, comprenez-nous bien. Que tout le monde nous entende clairement. Il n'est plus question d'aller à un quelconque dialogue. L'Accord de la Saint Sylvestre, obtenu grâce au travail des évêques de la CENCO est la seule voie à suivre. Si Kabila n'applique pas cet accord, il y aura une transition et elle se fera sans lui », affirme Moïse Katumbi, dont les propos sont repris par Le journal.

Dans une déclaration faite à la presse à partir des Etats-Unis, rapporte Le Phare, Moïse Katumbi, autorité morale du G7 et de l'AR et Félix Tshisekedi président du Rassemblement ont commenté «les rumeurs sur des tractations en coulisses entre des leaders du Rassemblement et des délégués de la Majorité présidentielle. Ces rumeurs évoquent aussi une éventuelle nomination de Félix Tshisekedi comme Premier ministre, en remplacement de Bruno Tshibala».

Copyright © 2017 Radio Okapi. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.