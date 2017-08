Algérie: Apporter des solutions concrètes aux défis post-création

Par ailleurs, et dans le but d'encourager l'initiative entrepreneuriale, «Entrepreneurs and Start-Up Expo Tunisie » récompensera, dans le cadre du Tunisia chapeautée par un comité de pilotage composé de personnalités connues pour leur expertise et leur dévouement inégalé pour booster la culture entrepreneuriale au sein de l'écosystème tunisien.

Encouragements

Perçue comme une solution parmi d'autres pour résoudre partiellement les problèmes de chômage et apporter une contribution à l'amélioration de la croissance économique, l'incitation à l'initiative entrepreneuriale fait l'objet d'un grand nombre de projets parrainés par plusieurs organismes nationaux œuvrant dans le secteur de l'employabilité et de l'entrepreneuriat.

Seulement, si tous les efforts convergent vers le processus de création d'une entreprise avec les diverses formations et programmes d'accompagnement, le constat général démontre que de nombreuses start-up tunisiennes atteignent la phase de déclin d'une manière assez rapide et ne dépassent pas le cap des 3 ans d'existence.

Si la Tunisie s'est positionnée durant ces dernières années comme une niche prometteuse pour les entrepreneurs, chose qui lui a valu d'être à la tête du classement "Global Entrepreneurship Index 2017" des pays africains où il fait bon entreprendre, on ne peut pas ignorer le taux de mortalité des start-up qui ne cesse de s'amplifier.

Ce taux de mortalité des start-up, qui demeure assez important, peut s'expliquer, entre autres, par le manque d'encadrement et d'accompagnement des entrepreneurs durant la phase de post-création de leurs start-up, pour leur permettre de suivre de manière efficiente leur processus de croissance et atteindre efficacement la phase de maturité et de stabilité.

Avec son programme riche, varié et sortant de ce qui est communément fait pour ce genre d'événement, le hall d'exposition du Palais des Congrès sera transformé en un espace où il fait bon entreprendre, avec ses trois villages dédiés aux PME - PMI, le Coaching et le Conseil, et enfin le troisième village et qui n'est pas des moindres, à savoir celui de l'Innovation.