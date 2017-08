Tunisie: L'expectative des uns, la pression douce des autres

Quand ils se réveillent tôt le matin, ils sont sûrs de lire dans les journaux ou de découvrir sur Facebook une déclaration ou un statut qui les informent sur les nouvelles positions de nos partis politiques au pouvoir ou dans l'opposition sur le remaniement ministériel que tout le monde attend avec impatience, sur l'initiative présidentielle relative à l'égalité successorale et au mariage de la Tunisienne avec un étranger, sur le possible report des élections municipales prévues le 17 décembre prochain, etc.

La nouveauté est que certains partis politiques, en premier lieu Ennahdha, le parti qui dispose du plus grand nombre de députés au Parlement, ont décidé de ne pas prendre de position sur les grandes questions préoccupant les Tunisiens en ce mois d'août qui tire à sa fin après avoir connu deux grands événements. D'abord, la grande interview de Rached Ghannouchi donnée à Nessma TV le 1er août où il a intimé l'ordre ou le conseil fort délicat à Youssef Chahed de ne pas se porter candidat à l'élection présidentielle prévue en 2019.

Ensuite, le discours du président Caïd Essebsi prononcé le 13 du même mois à l'occasion de la fête de la Femme dans lequel il a lancé le débat sur la question de l'égalité successorale.

Et on attendait fébrilement ce qu'Ennahdha allait répondre officiellement au président de la République.

Jusqu'à aujourd'hui, Ennahdha garde un silence officiel que d'aucuns qualifient d'assourdissant. Aucun communiqué officiel signé par le président du parti, aucune déclaration issue du Conseil de la choura ne sont venus éclairer la lanterne des Tunisiens.

Plus encore, on laisse entendre dans les milieux proches de Montplaisir que le parti, c'est-à-dire le bureau exécutif dirigé de main de maître par Rached Ghannouchi, a décidé de ne pas se positionner, laissant aux autres la latitude de parler. En les autres, ce sont les voix nahdhaouies opposées au président du parti, en premier lieu Mohamed Ben Salem, Abdellatif Mekki, Abdelhamid Jelassi et Samir Dilou. Quant à Abdelfattah Mourou, le sapeur-pompier officiel du parti, il a essayé, comme à son habitude, de calmer les mécontents au sein du parti et de ménager les alliés d'Ennahdha, en premier lieu Nida Tounès.

«Dans tous les cas, a-t-il souligné sur Mosaïque FM, il y aura un débat national sur la question et les Tunisiens ont le génie de trouver les solutions consensuelles à toutes les problématiques.

Ennahdha parlera au moment opportun quand l'initiative présidentielle sera soumise au Parlement sous la forme d'un projet de loi».

Le remaniement est pressant, mais nous n'avons rien à dire

Et il semble qu'Ennahdha a décidé de faire perdurer son silence et de rester à l'écart de l'agitation générale qui s'est emparée du pays dans la foulée du remaniement ministériel «imminent», selon la déclaration faite, hier, par Youssef Chahed lui-même à l'occasion du démarrage de la consultation sur l'élaboration de la stratégie nationale pour l'emploi qui «obéira à une approche» intégrée multidimensionnelle et transversale et visant «à créer des postes d'emploi à valeur ajoutée».

Imed Khemiri, porte-parole d'Ennahdha, souligne : «Notre parti n'a pas encore pris de position vis-à-vis du remaniement ministériel et nous n'avons proposé aucun nom en vue de combler les postes vacants».

Il ajoute : «Le remaniement relève des prérogatives du chef du gouvernement et nous attendons qu'il entame ses consultations pour que nous puissions nous prononcer».

Faut-il retenir de ces déclarations qu'Ennahdha n'a aucun candidat pour les ministères vacants et qu'elle attendra pour examiner les profils des personnalités que Youssef Chahed proposera ?

La réponse est à trouver chez les leaders nahdhaouis qui se sont donné le mot pour laisser la voie libre à toutes les indiscrétions, à toutes les interprétations possibles concernant les noms qui circulent déjà comme Jalloul Ayed, Hatem Ben Salem et Hakim Ben Hamouda. Et certains parmi ces candidats sont déjà passés par le ministère des Finances et aussi le ministère de l'Education, sans que les prix ne se stabilisent et sans que l'école ne retrouve son aura de l'époque bourguibienne.

Il est très étonnant, voire inexplicable, de voir les partis n°1 au palais du Bardo se mettre à l'écart de la donne politique à venir alors que Issam Chebbi, le secrétaire général d'Al Joumhouri, qui ne dispose d'aucun député, fait la pluie et le beau temps dans les studios radio et livre à la pelle ses conseils-instructions à Youssef Chahed «pour s'imposer comme seul capitaine à bord et annoncer un deuxième gouvernement plus fort et plus solide». Du côté de Nida Tounès, c'est Khaled Chaouket qui exige «encore une fois de restituer le pouvoir à ceux en qui le peuple a placé sa confiance» et estime que «tout autre choix ne serait que perte de temps».