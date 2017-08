Sénégal: Les riziculteurs de Fanaye équipés par la Corée à Saint-Louis

Fanaye (Saint-Louis) — La directrice de l'Agence internationale de coopération coréenne (KOICA) au Sénégal, Eun Ju Cha a remis, mardi à Fanaye (Saint-Louis), un lot de matériels agricoles aux riziculteurs de cette commune située dans le département de Podor, a constaté l'APS.

Ce matériel composé de deux véhicules, deux motoculteurs, des batteuses de riz, d'une unité de conditionnement des semences pré-base a été remis aux producteurs en présence du directeur scientifique de l'Institut sénégalais de recherches agricoles (ISRA), Dr El hadji Traoré.

L'équipement mis à disposition à la fin d'une session de formation initiée par le projet ISRA/KOICA sur les nouvelles variétés de riz devrait permettre aux producteurs d'améliorer leur production de semences certifiées de riz.

Selon la directrice de KOICA Sénégal, Eun Ju Cha, ce projet financé à hauteur de 500 millions de frs CFA pour l'atteinte de l'autosuffisance en riz et la sécurité alimentaire traduit l'exemplarité de la "coopération entre la Corée et le Sénégal, notamment à travers le partenariat entre la KOICA et l'ISRA".

Elle a fait noter que l'unité de conditionnement permettra de "renforcer le système de distribution des semences et développer les nouvelles de riz".

Dr El Hadji Traoré a, de son coté, soutenu que l'ISRA encadre et incite les producteurs de Fanaye à s'approprier les bonnes pratiques culturales, assurer une meilleure gestion du sol et de l'eau, mais aussi d'impliquer l'approche genre dans le système de production de semences certifiées.

Selon Dr Traoré, la station de Fanaye de l'ISRA est "un centre phare en matière de recherche, une référence pour la production de semences pré-base certifiées devant aider à l'atteinte de l'autosuffisance en riz, conformément aux objectifs du plan Sénégal émergent (PSE)".

Les producteurs de Fanaye ont, quant à eux, magnifié le geste et relevé que l'important matériel reçu leur permettra "de mieux faire face aux activités champêtres qui demandent des moyens et une technologie adaptée pour améliorer et augmenter la production semencière".