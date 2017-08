Sénégal: "Nette baisse" des cas de vol à main armée à Thiès

Le fondateur du groupe de BTP (bâtiments et travaux publics), la Compagnie sahélienne d'entreprises (CSE),… Plus »

Selon lui, nul n'est à l'abri de "ces menaces qui sont dans la sous-région et on est en train de prendre acte, de prendre les devants en prenant les mesures nécessaires pour cela".

"En gros, c'est pour éviter les forfaits des malfaiteurs et le plus souvent ce sont des individus interpellés pour identification et quand il n'y a rien de grave, ils sont remis en liberté", a fait savoir le capitaine Faye.

Même s'il y a une baisse des cas de vol et d'agression, la gendarmerie reste sur ses gardes car il y a tout le temps des menaces car "la sécurité est plus un sentiment que des faits réellement", indiqué le capitaine Faye.

Dans un entretien avec des journalistes de Radio-Sénégal et de l'APS, le capitaine Faye a renseigné que le dernier cas de "VAMA" date du mois de mars et a été fait par la bande à Ibrahima Sow dit Ndiol à la station d'essence à la sortie de Khombole

