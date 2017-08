Cameroun: Ouverture des frontières tchadiennes - Les transporteurs camerounais exultent

Les vice-championnes d'Afrique ont battu la Tunisie hier par 64 à 49 et rencontreront le Mali ce jour. Plus »

Bien avant cette décision, les transporteurs devaient débourser la somme de 12 000 Fcfa pour le laissez-passer avant de franchir les trois frontières et se rendre au Tchad. Il s'agit de Touboro, Bongor et Kousséri. Un véritable coup dur sur leurs revenus « C'était difficile pour nous de devoir payer pour avoir une simple pièce de rechange afin de dépanner un camion. Les autorités tchadiennes ont bien fait, mais il faut que cela soit réciproque, le Cameroun devrait aussi faire pareil », estime Abdouramane Ousmane transporteur Camerounais.

Les transporteurs camerounais ont accueilli la nouvelle avec grande joie d'autant plus qu'ils sont les grands bénéficiaires de cette ouverture des frontières. « C'est une très bonne nouvelle, car elle va apporter une amélioration à notre activité. Nous n'aurions plus à beaucoup dépenser à la frontière pour nous rendre au Tchad, pour une petite course », Confie Bachirou Ibrahim, secrétaire général de l'Organisation de transport terrestre Cameroun (Ottc).

Le changement apporté sur le trafic est que désormais, « tout ressortissant de l'un des Etats membres, Cameroun, Centrafrique, Congo, Gabon et Guinée Equatoriale, détenteur d'une pièce d'identité sécurisée (Passeport ou carte d'identité) en cours de validité, n'est plus soumis à l'obligation de visa d'entrée ou d'autorisation de sortie pour tout séjour ne dépassant pas trois (3) mois (90 jours) en territoire tchadien », indique la décision. Elle marque ainsi la matérialisation de la circulation des ressortissants de la Cemac en application de la décision des Chefs d'Etats lors de leur sommet extraordinaire du 25 juin 2013 à Bangui, capitale de la République centrafricaine.

A la frontière Tchad-Cameroun reliant la ville de Touboro au Cameroun à celle de Moundou au Tchad, l'ambiance connaît une véritable métamorphose au lendemain de la décision prise par les autorités tchadiennes, sur la libre circulation des personnes et des biens dans la Communauté économique des Etats de l'Afrique centrale (Cemac). Le 8 août dernier, à travers un communiqué signé du ministre tchadien de la Sécurité publique et de l'Immigration, Ahmat Ma- hamat Bâchir, les autorités tchadiennes informaient en effet la commission de la Cemac de l'ouverture des frontières du pays aux ressortissants de l'espace communautaire en séjour sur leur sol.

Copyright © 2017 Camer.be. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.