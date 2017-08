Cameroun: Nomadisme idéologique - Mathias Eric Owona Nguini est-il un autre Issa Tchiroma Bakary ?

Chronique d'un brillant universitaire (politologue), fils d'un ancien baron du régime totalitaire de Biya, qui pendant la dernière décennie, s'est bâti une grande popularité et estime, par des critiques au vitriol envers Yaoundé, avant d'opérer un virage à 90°.

Inutile de se lancer dans cet article d'opinion, à une érudition prétentieuse, surtout lorsqu'il s'agit de parler d'un maître, d'un brillantissime universitaire : le Prof. Mathias Eric Owona Nguini, Maître de conférences en Science politique à l'université de Yaoundé II (Soa). Il vaut mieux, aller droit au but, avec des mots simples et accessibles au plus grand nombre, tel qu'enseigné dans les écoles de Journalisme. Il s'agit seulement d'idées, de logique, d'honnêteté, et il n'est pas exclu de se tromper. Mais, ce n'est point sur la piste universitaire et académique, que le Cameroun a mal à ses fils. C'est sur le versant intellectuel.

Oui, des intellectuels, le Cameroun en a trop peu. Pour ceux qui ont des relations cordiales avec la Systématique de la langue française, cela ne prête aucunement à confusion. Il existe de très brillants universitaires camerounais. C'est-à-dire, des personnes initiées aux connaissances conventionnelles, et qui, peuvent alors les reproduire moyennant une langue plus une moins élitiste. Toutefois, à voir les prises de position aussi « dynamiques » que contraires de nos universitaires, point n'est besoin de comprendre la nette démarcation entre un universitaire et un intellectuel. Un universitaire pouvant cependant être un intellectuel, et un intellectuel, pas nécessairement un universitaire, ou même un homme instruit selon les canons classiques.

Après cette divagation ou digression c'est selon, veuillons alors revenir à l'objet de ces lignes : le Prof. Mathias Eric Owona Nguini. Depuis la vive crise sociale et la contestation politique qui a cours dans les deux régions (Sud-ouest et Nord-ouest) de culture anglophone du Cameroun, Mathias Eric Owona Nguini, est très mal vu par les compatriotes de cette partie du pays. Le politologue à qui personne n'a jamais demandé de critiquer de manière pathologique ou alors systématique le régime de Yaoundé, brille (particulièrement) cependant depuis qu'il a pris part au colloque sur les œuvres caritatives de Chantal Biya la Première camerounaise, en novembre dernier, par un discours démagogique qui n'a d'égal que celui d'Issa Tchiroma Bakary, ministre de la Communication, et ancien « opposant » violent et virulent à Biya. Et que dire de la manière « floue », mais non imméritée, avec laquelle le grade de Maître des conférences, lui a été attribué, quelques semaines après ! Un grade qui au vu de la valeur intrinsèque d'Owona Nguini, ne pose aucun problème (il en aurait pu être adoubé depuis 10 ans, et même celui de Professeur titulaire des universités). Sur un plan strictement académique, rien à dire sur Mathias Eric Owona Nguini. Tous, sont d'accord que c'est un brillant sujet. Ce qui, nous dispense donc de cette querelle byzantine pour, passer au citoyen Owona Nguini.

Owona Nguini : De politologue à politique ?

Et puisque je suis un Sawa, et plus spécifiquement un Deido, si vous voulez, un Duala, puissiez-vous alors, me permettre de remonter l'étymon spirituel, idéologique, philosophique du Prof. Mathias Eric Owona Nguini, au moyen d'un élément de mon aire culturelle.

« Quelque soit le temps passé dans l'eau, un morceau de bois ne peut pas devenir un caïman », dit-on à la côte. Traduction : Mathias Eric Owona Nguini, fils de Joseph Owona dont nous faisons ici l'économie des strapontins occupés dans l'aristocratie camerounaise, pouvait-il vraiment être aussi critique qu'il l'a été pendant 10 ans envers Paul Biya l'homme à qui le Prof. Joseph Owona doit (pas sa carrière universitaire) ce qu'il est ? Et par ricochet ou effet d'entraînement, Mathias Eric Owona Nguini à qui la position du père permit de suivre de solides et bonnes études de Science politique et de Droit à Bordeaux ?

Point n'est besoin ici, de clouer a priori un brillant sujet au pilori, pour sa simple affiliation familiale. Personne n'ayant choisi son père ou sa mère. Au vu de ce développement, nous voulons juste dire (et l'évidence est là), que le naguère critique aux diatribes bien alimentées et à la logorrhée bien nourrie, que fut Mathias Eric Owona Nguini, était une qualité d'emprunt. Une contingence du temps, de l'espace et de l'histoire. Mieux, une conjoncture répondant à un référent donné, mais donc nous ignorons les ressorts. Une seule chose est sure et certaine : Owona Nguini, sauf pour ceux qui savent où ils vont sans savoir d'où ils viennent, n'a jamais été un opposant au régime Biya. Il n'en a ni les gènes ni les germes ni les sèmes.

Cela ne lui est pas consubstantiel. Il n'a pas cette moelle qu'ont les Henriette Ekwè, Edith Kah Walla. Il ne le peut pas tout simplement, de par sa formation idéologique dont il n'est cependant pas responsable. La forme des briques étant donnée par le moule qui les fabrique, et toute espèce vivante ne donnant que son genre. On ne peut pas cracher sur un système à qui on doit tout de même tout ! Un « tout » qui ne fait abstraction ici, ni n'occulte la très vive intelligence d'un garçon qui obtint brillamment son Baccalauréat à 16 ans, et qui selon notre aperception, est sans doute le Camerounais ayant déjà lu la plus grande masse de livres. Et dire que c'est de plusieurs disciplines !

Owona Nguini l'ennemi des critiques du régime Biya à l'université de Bordeaux

Des compatriotes qui ont côtoyé le Prof. Mathias Eric Owona Nguini du temps où il était un distingué étudiant de l'université de Bordeaux (France), racontent que ce dernier, voyait comme des démons, tous ceux qui osaient s'attaquer à l'administration Biya. La posture du politologue, affirme-t-on, était très extrémiste. Et ce dernier (il faut le dire), a acquis plus tard sa grande notoriété, que grâce à son nom (des théories de Science politique et autres récitées à longueur de médias, étant aussi à la portée de centaines d'autres Camerounais). Qu'est-ce qui, fit donc la gloire de Mathias Eric Owona Nguini ? Sans doute, la curiosité puis l'admiration « naïve » du petit peuple, à voir un produit du système se retourner contre celui qui l'incarne ! Un activisme médiatique du politologue qui curieusement, répondait à un calme savant des faucons du ministère de Biya qui sûrement, aussi intelligents qu'Owona Nguini, mais stratèges, devaient savoir comment cela se terminerait. (A suivre)