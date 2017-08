Cameroun: Afrobasket - Les Lionnes en quarts de finale

Les causes de l'incendie qui a consumé une partie du Marché central, hier, au petit matin ne sont pas… Plus »

Le groupe renouvelé accède à la phase d'élimination directe malgré tout. Elles ont une fois encore eu des tirs « ouverts » qu'elles n'ont pas assuré. Même si elles ont amélioré leurs lancers (11 succès sur 20 tentatives, elles restent en-dessous de la moyenne, niveau adresse générale. Le groupe conduit par Souleymane Pepouna a réussi seulement 24 des 72 tirs tentés soit 19/48 à deux points, 5/24 à trois points. Il fallait le réveil du talent pour relancer la machine. A un peu plus de sept minutes de la fin, de retour d'un temps mort demandé par le head coach de la Tunisie, Mohamed Riadh Ben Abdallah, Ramsès Lonlack se saisit du ballon, tente et transforme un shoot à 3 points. Elle vient comme gommer ces erreurs commises durant la rencontre.

Le Cameroun a mené trois fois, s'est installé et y est resté. La sélection nationale de basketball féminin a battu hier au palais des Sports Salamatou Maïga de Bamako, la Tunisie par 64 points à 49. Tout semblait pourtant mal parti. Des imprécisions, de la peur, de la maladresse, une pression défensive sur l'adversaire tatillonne. Il a fallu attendre le money-time du troisième quart temps et l'égalisation des Camerounaises (40-40) pour voir les vice-championnes d'Afrique renverser la vapeur. Elles ne sortiront pas du 23e Afrobasket féminin au premier tour.

Copyright © 2017 Cameroon Tribune. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.