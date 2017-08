Cameroun: Alphonse Ayissi Abena - « 9 bus de voyage sur 10 au ne sont pas équipés de ceintures de sécurité »

Les vice-championnes d'Afrique ont battu la Tunisie hier par 64 à 49 et rencontreront le Mali ce jour. Plus »

La sécurité routière est une affaire de tous et pour tous mais le Gouvernement a une responsabilité capitale. Nous sommes en démocratie et notre action la plus contraignante vis-à-vis du gouvernement c'est notre droit de vote. Nous appelons donc les consommateurs à s'inscrire massivement sur les listes électorales afin de choisir le moment venu des personnes qui prendront en considération nos aspirations et recommandations

A titre d'exemple, des bus conçus pour 15 places et dotées de 15 ceintures de sécurité sont plutôt homologuésà accueillir 19 places par le Ministère destransports. La surcharge est ainsi officialisée au détriment du confort et de la sécurité des passagers.

Les bus pas équipés de ceintures de sécurité circulent sur nos axes routiers au vu et au su des forces de maintien de l'ordre. Les cartes grises délivréesaux promoteurs des agences de voyages amènent ces derniers à reléguer au second plan la sécurité des passagers.

Nous militons pour la protection des vies humaines.Rappelons que le port de la ceinture de sécurité réduit de moitié les risques d'être tué ou blessé gravement lors d'une collision. Ainsi, si tous les occupants d'un véhicule s'attachaient, on éviterait annuellement de nombreux décès et blessés graves.

Depuis le début de cette année 2017 nos axes routiers ont enregistré des accidents mortels mettant aux prises des bus de voyage interurbain. Plusieurs passagers ont laissé leurs vies sur le carreau et même certains blessés conduits dans des hôpitaux ont rendu l'âmeaprès. Et le constat que nous avons fait a révélé que plusieurs accidentés n'avaient pas attaché leur ceinture de sécurité.

Copyright © 2017 Camer.be. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.