Cameroun: Arabie saoudite - Au bonheur des pelerins

Entre autres critères de sélection, ils ont été choisis pour avoir été mémorisateurs du Coran, accompli des grandes œuvres pour l'Islam et la communauté musulmane, des œuvres qui représentent un Islam de juste milieu, de paix et de sécurité, dira l'orateur. Comme pour souligner l'excellence des relations entre son pays et le Cameroun, il a fait savoir que l'ambassade du royaume d'Arabie saoudite à Yaoundé a pu délivrer plus de 3 500 visas en 5 jours seulement pour les Camerounais à destination des lieux saints ou du territoire saoudien. Un chiffre en nette augmentation par rapport à l'année précédente.

Au nom de l'ambassadeur d'Arabie saoudite empêché, Nabeel Ahmed M. Alzahrani, chargé d'Affaires, a tenu à présenter ses félicitations et souhaiter plein succès aux heureux élus durant leur séjour en terre sainte. Le diplomate saoudien a tenu à rassurer les hôtes du roi quant aux dispositions prises notamment en matière de sécurité pour rendre les trois leurs trois jours de pèlerinage des plus agréables.

