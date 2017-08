Cameroun: Détournements - La course de fonds

Les vice-championnes d'Afrique ont battu la Tunisie hier par 64 à 49 et rencontreront le Mali ce jour. Plus »

Dans ce roman de plus de 400 pages, l'auteur affiche une préférence pour le présent de l'indicatif comme temps de l'action, tranchant ainsi avec l'usage habituel du passé simple, réputé « temps du récit ». Pour garder son lecteur au plus près des événements ? Probablement. Ce souci semble percer aussi dans l'effort de description que déploie Deffo Deffo le long des pages. Ainsi que des ancrages dans la réalité : ce rendez-vous avec un informateur mystérieux au carrefour Obili ou cet embouteillage au carrefour Mvan feront sans doute naître des images mentales chez les lecteurs connaissant ces endroits. Rendez-vous à la fin de la course.

Le sieur Lamine, viré de son poste de directeur de la Caisse générale du Trésor est bombardé, après quelques années de traversée du désert, président du Tribunal financier. Ça vous fait penser à une juridiction spéciale de chez nous ? A nous aussi. Mais on l'a dit, la traque des détourneurs de fonds n'est pas une sinécure. Il ne s'agit pas d'aller ramasser des escargots à la tombée du jour ou taquiner le silure dans un ruisseau à l'écoulement relaxant. Là il est question de pêcher de gros poissons, des monstres à mi-chemin entre le requin-marteau et l'anguille électrique. L'ami Lamine s'en rend d'ailleurs bientôt compte, lui qui va traquer en premier son successeur à la Caisse générale...

A nous aussi. Autant le dire, l'auteur, inspecteur des Régies financières de formation (Enam, 1995), a décidé de se pencher sur le fléau des atteintes à la fortune publique, qui n'épargne pas le Cameroun. Fléau qui a appelé des réponses dans la réalité donc, et, aussi, dans le roman. L'intrigue se noue autour d'un serviteur de l'Etat tombé en disgrâce, mais qui rebondit à la faveur d'une nouvelle et prestigieuse nomination.

