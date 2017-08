Cameroun: Palais de l'Unité - Un envoyé spécial turc reçu

Le ministre secrétaire général de la présidence de la République, Ferdinand Ngoh Ngoh a reçu hier en audience, au nom du chef de l'Etat, Hasan Yavuz, émissaire du président Erdogan.

La Turquie souhaite doper sa coopération avec le Cameroun dans le domaine de l'éducation. Ce point a été l'une des articulations de l'entretien entre le ministre Secrétaire général de la présidence de la République et l'envoyé spécial du président turc hier. Ferdinand Ngoh Ngoh recevait en audience, au nom du président de la République, Paul Biya, l'ambassadeur Hasan Yavuz, représentant spécial du président de la République de Turquie, Recep Tayyip Erdogan. L'émissaire turc qui est par ailleurs vice-président de la Fondation Maarif, était porteur d'un message du président turc adressé à son homologue camerounais, Paul Biya. La teneur dudit message n'a pas été dévoilée.

Au sortir de près d'une heure d'entretien avec le ministre Sgpr, Hasan Yavuz a indiqué à l'endroit de la presse qu'il est «venu transmettre le message personnel et privé du président Recep Erdogan à son homologue et ami camerounais, Paul Biya». En rapport avec la fondation qu'il dirige, le diplomate turc a souligné que son entrevue avec le représentant du chef de l'Etat camerounais était axée sur les nouveaux sillons de la coopération entre le Cameroun et la Turquie, surtout dans les domaines de l'éducation, de la recherche scientifique, de la formation universitaire et professionnelle.

En mission au Cameroun depuis le 20 août dernier, le diplomate turc a souligné qu'il a eu, avant l'étape du Palais de l'Unité, des entretiens fructueux avec le Premier ministre, chef du gouvernement ainsi qu'avec le ministre des Relations extérieures. Créée par loi du 28 juin 2016, la Fondation Maarif est une institution publique turque chargée de la promotion de l'enseignement dans le monde. Elle dispose d'établissements d'enseignement scolaire et universitaire, de centres de recherche, de bibliothèques, de laboratoires et de centres culturels et artistiques dans les pays amis de la Turquie.

Par ailleurs, le gouvernement turc accorde des bourses d'études universitaires et des stages de formation aux étudiants et professionnels camerounais dans divers domaines. Les relations diplomatiques entre Ankara et Yaoundé remontent au lendemain de l'accession du Cameroun à l'indépendance, en 1960. La coopération turco-camerounaise est marquée par des contacts réguliers entre les deux pays et par la signature de nombreux accords.

La République de Turquie a ouvert depuis le 15 janvier 2010 une ambassade à Yaoundé. En retour, une mission diplomatique du Cameroun en Turquie a été créée. La coopération entre les deux pays a pris un envol depuis 2010, à l'occasion de la visite officielle qu'a effectuée l'ancien président turc Abdullah Gül au Cameroun du 16 au 17 mars 2010. Trois ans après, le chef de l'Etat camerounais a s'est rendu en Turquie en visite d'Etat, à l'invitation de son homologue turc. C'était du 25 au 28 mars 2013.